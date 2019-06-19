Владельцы Geely могут воспользоваться специальным сервисным предложением

Geely запускает летнюю сервисную кампанию, в рамках которой владельцы всех моделей, выпущенных по 2017 год включительно, могут пройти комплексную диагностику, а также получить запчасти и материалы по специальной цене – 990 рублей.

Предложение действует с 15 июня по 15 сентября 2019 года.

Получить услуги можно, обратившись в любой из официальных дилерских центров Geely, участвующих в акции. В специальное предложение входят диагностика системы кондиционирования и полная заправка системы хладагентом, предоставление и замена оригинального салонного фильтра, а также диагностика систем автомобиля по 18 пунктам, в числе которых диагностика подвески и рулевого управления, тормозной системы, приводов, проверка состояния топливной магистрали и многое другое. Также с помощью диагностического сканера проводится проверка на наличие ошибок в работе двигателя и трансмиссии.

Geely рекомендует своим клиентам проводить регулярное техническое обслуживание в официальных дилерских центрах Geely, которые в настоящее время представлены в 37 городах России.