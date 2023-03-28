Suzuki инвестирует в разработку летающих автомобилей

Современные научные достижения позволяют создавать летающие аппараты, способные быстро и уверенно перемещаться по небу. В настоящее время это не просто фантастическая идея, а реальность.

Компании Suzuki и SkyDrive решили объединить свои финансовые и научные ресурсы, чтобы создать «летающий автомобиль» и выстроить экологически чистое и передовое общество.

Корпорация Suzuki Motor инвестирует средства в SkyDrive Inc. – компанию, которая занимается разработкой «летающих автомобилей» и грузовых дронов. Партнерство между SkyDrive и Suzuki было объявлено в марте 2022 года. Компании планируют сотрудничать в финансовой, научной и технической областях, участвовать в разработке «летающих автомобилей» и продвигать свой бизнес. Благодаря сегодняшним инвестициям обе компании смогут укрепить свое партнерство, привлечь дополнительных инвесторов и развивать концепцию «летающих автомобилей», которые помогут перевести мобильность на новый уровень.

Помимо финансовых вложений Suzuki предоставит свои технологии для нового сотрудничества, включая последние разработки по сокращению веса комплектующих в рамках экополитики «Меньше, реже, легче, короче, чище» (Sho, Sho, Kei, Tan, Bi), а также электрификации, технологии массового производства и развития бизнеса на международных рынках, включая Индию.

Suzuki уже много лет позиционирует себя как экологически ориентированный производитель, который может предоставить свободу передвижения «от морей до высоких гор» через водный, мотоциклетный и автомобильный бизнес. Однако компания не останавливается на достигнутом и планирует освоить небо в ближайшее время. Принимая инициативы по реализации воздушной мобильности, Suzuki вносит свой вклад в формирование общества будущего, в котором каждый сможет иметь доступ к персональному, высокомобильному и экологически чистому транспорту.