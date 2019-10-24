Nissan показал свой тестовый двухмоторный электромобиль

Характеристики электромобилей значительно улучшатся за счет технологий, которые появятся уже на следующем поколении электромобилей Nissan

Сегодня компания Nissan представила свой тестовый двухмоторный электромобиль с системой управления полным приводом, специально разработанный для испытаний технологий, которые будут применяться на электромобилях нового поколения.

В основе тестового автомобиля лежит электромобиль Nissan LEAF e+, на который вместо одного установили сразу два электромотора, каждый из которых приводит в движение свою ось (переднюю и заднюю), а также уникальную систему контроля шасси, разработанную Nissan. В результате получился полноприводный электромобиль, система управления которым поднимает динамические характеристики электромобилей Nissan на новый уровень.

«Скоро Nissan представит электромобиль следующего поколения, который станет настоящим прорывом», – говорит Такао Асами (Takao Asami), старший вице-президент по исследованиям и передовому инжинирингу Nissan. – Новая технология управления полным приводом, разрабатываемая в настоящее время, объединяет технологии электрического привода Nissan и технологии управления полным приводом с нашей фирменной системой контроля шасси, что даст импульс к улучшению ускорения, прохождения поворотов и торможения, чтобы вывести эти показатели на уровень новейших спортивных автомобилей».

Эта EV-технология является ключевым компонентом Nissan Intelligent Mobility – видения брендом того, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества

Мощный двухмоторный привод с плавной отдачей

Установка по одному электродвигателю на каждую ось позволила достичь суммарной максимальной мощности силовой установки, равной 227 кВт, и 680 Нм крутящего момента. Такая отдача в совокупности со сверхвысокоточной системой управления, построенной на передовых электромобильных технологиях Nissan, обеспечивает очень отзывчивое и, вместе с тем, необычайно плавное ускорение.

Водители могут ощутить преимущество системы управления всеми колесами практически на любой дороге, в каком бы состоянии она ни была. Это повышает эффективность управления автомобилем и уверенность за рулем.

Ездовой комфорт для всех

Прецизионно точное управление обоими электромоторами дает ощущение невероятного ездового комфорта. Благодаря тому, что рекуперативное торможение теперь возможно не только передними, но и задними колесами, клевки автомобиля в продольной плоскости значительно уменьшились. Даже в городских условиях движения это дает ощутимое преимущество, поскольку пассажиры во время торможения не «кивают» головами вперед, что в свою очередь снижает утомляемость в поездках. При разгонах, особенно на ухабистых дорогах, система управления также поддерживает оптимальный ездовой комфорт, минимизируя пульсацию крутящего момента.

Независимое управление торможением каждого колеса для улучшения управляемости

Помимо оптимизации распределения крутящего момента между осями, система позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес, повышая поворачивающий момент, создаваемый каждой шиной. При этом автомобиль точно следует «указаниям» водителя с минимальными углами поворота рулевого колеса, обеспечивая ему четкое прохождение поворотов и уверенность за рулем.

Маяк Nissan Intelligent Mobility

Несмотря на то, что это тестовый автомобиль, основная изюминка которого скрыта внутри, его внешнему виду также уделили много внимания, чтобы он эффектно выражал заложенные в нем передовые технологии Nissan Intelligent Mobility и привносил восхищение в новую эру EV-технологий Nissan. Оснащенный расширителями колесных арок и раллийными колесами, этот тестовый автомобиль подтверждает, что он готов справиться с самыми суровыми дорожными условиями.

В салоне прямо по центру панели приборов установлен 12,3-дюймовый информационный дисплей, на которой в графическом виде в режиме реального времени выводится вся информация об автомобиле. С его помощью водителю проще понять перемещения автомобиля и то, как работает система управления полным приводом.

Уверенность на любом типе дорожного покрытия

Электропривод и система управления полным приводом позволяют водителю чувствовать себя уверенно на любом типе дорожного покрытия практически в любых условиях. Даже когда дороги покрыты снегом, автомобиль неизменно следует желаемой траектории благодаря сверхточному управлению тягой и торможением каждого колеса. Такое поведение автомобиля в столь широком диапазоне условий делает управление им очень приятным.