Тест-драйв Chevrolet Traverse: Усатый нянь

В Америке почетное право пользоваться самой вместительной машиной в семье обычно принадлежит женщине, т. к. именно она большую часть времени занимается детьми. Как следствие, автомобили невольно стали терять мужественные черты под грузом семейных обязанностей. В России наоборот — большой внедорожник это показатель статуса для мужчины, который уже обзавелся большой семьей и в свои сорок с лишним лет хочет и себя показать и семью с комфортом перевозить.
Chevrolet Traverse предыдущего поколения типичный представитель такой мутации, а ведь именно его американцы планировали привезти в Россию еще в 2014 году до судьбоносного решения об уходе с российского рынка. Тогда не сложилось, хотя может даже к лучшему.
В отличие от предшественника, новое поколение совсем из другого теста — огромный гриль решетки радиатора, прищуренные фары, плоские боковины, мощные стойки крыши, «рубленые» колесные арки. Пухлые бока ушли в прошлое, а невзрачная корма обрела потянутый и спортивный вид. Образ стал более стремительным и современным.
На первый взгляд подобная «сушка» создает впечатление, что новый Traverse стал меньше своего предшественника, хотя он прибавил по длине (+15мм.), по ширине (+2мм.) и по высоте (+20мм.). По длине он даже превосходит старшего брата Tahoe, а и без того немалая колесная база увеличена еще на 50 мм, до 3071 мм. Для сравнения: у Volkswagen Teramont — 2979 мм, у Ford Explorer — только 2860 мм, а Pilot и Highlander и того меньше. А вот, что действительно уменьшилось, так это лишний вес — Traverse разом скинул аж 158 килограмм.
Атмосферная «шестёрка» объемом 3.6 литра выдаёт теперь 308 л.с., 351 Н•м (раньше было 285–292 силы, 360–366 Н•м, в зависимости от типа выхлопной системы). Прежде двигатель V6 был единственным, а теперь появилась «даунсайзинговая» версия с 2 литровой «турбочетвёркой» (258 л.с., 400 Н•м), но в США она доступна только с передним приводом.
Оба двигателя работают в паре с девятиступенчатым «автоматом». Базовые версии — с передним приводом, который дополнен системой Traction Mode Select, меняющей режим работы электроники. За доплату — простейшая многодисковая муфта подключения задней оси, а «топовая» версия High Country отличается полным приводом фирмы GKN, где кроме основной муфты, отвечающей за передачу крутящего момента на задние колеса есть и вторая, которая определяет степень блокировки заднего дифференциала.
Салон выполнен в духе последних моделей Chevrolet: мягкие линии, характерные кнопки и рукоятки, а также современная медиасистема MyLink с экраном диагональю семь или восемь дюймов, которая имеет интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto, позволяет «проецировать» изображение с мобильного телефона и способна выходить в интернет самостоятельно и раздавать Wi-Fi.
А за сдвижным экраном — объемный тайник. Отклики на нажатие весьма бодрые, дизайн интерфейса не шедевр, но вполне дружественный. Приятно удивило почти бесшовное изображение системы кругового обзора.
Высокая линия остекления с одной стороны дает чувство защищенности, а с другой уменьшает площадь лобового стекла, от чего создает ощущение будто смотришь в смотровое окно, как это было у «хаммеров». Удивил руль, на котором кнопки выполнены на манер калькуляторов из 90-х, когда крошечные контакты спрятаны под сплошным слоем резины с, нанесенными на нее «виртуальными кнопками». Не самое долговечное решение.
Среди опций — два люка в крыше, камеры кругового обзора, светодиодные фары и комплекс ассистирующей электроники (системы автоматического торможения, слежения за разметкой и контроля слепых зон). Чудеса техники случились там, где их и не ждешь. Зеркало заднего вида выглядит, как обычное, но позволяет выводить изображение с камеры заднего вида в полном формате, т. е. зеркало полностью превращается в монитор. Это особенно удобно, когда в салоне много пассажиров или багажный отсек доверху завален вещами.
В отделке интерьера заметна североамериканская специфика — верхняя часть торпедо выполнена из жесткого пластика в стиле soft look с текстурой под кожу, а а вот центральная панель на ступень ниже отдела аналогичной по виду, но уже мягкой кожей с настоящей строчкой по периметру.
Интерьер хочется выглядеть премиально, хотя по тактильным ощущениям этого не скажешь. Оно и понятно — у Traverse есть соплатформенный «премиальный» брат Buick Enclave, который, кстати, сохранил полноватый облик из прошлого.
Traverse имеет три ряда сидений, причем на третьем ряду поместятся трое взрослых пассажиров, а второй ряд может быть в виде трехместного дивана или двух раздельных «капитанских» кресел. То есть кроссовер вмещает семь или восемь седоков. Сиденья второго ряда двигаются на салазках. Я успешно уселся на третьем ряду с ростом 184 см. при среднем положении сидений второго ряда с небольшим запасом в коленях. При этом на втором ряду остается внушительный запас пространства.
Рядом с каждым сиденьем — свой USB-разъем для подзарядки мобильных устройств. Управление климатом тоже доступно для всех пассажиров, включая тех, кто сидит на третьем ряду, а воздуховоды смонтированы в потолке.
Максимальный объем багажника — 2789 литров по американской методике EPA, но даже с тремя рядами кресел остается внушительный отсек на 651 литр.
На ходу Traverse радует тишиной в салоне, боевой динамикой и мягкой работой 9-ступенчатого «автомата». Руль в меру плотный, но обратной связи на нем немного. Мне досталась машина с высокопрофильными шинами на 18-х дисках и в момент проезда «лежачих полицейских» под небольшим углом чувствовалась «переставка» задней оси.
Chevrolet Traverse спроектирован на платформе GM под названием С1ХХ с независимой подвеской по кругу. Ее он разделил GMC Acadia, Buick Enclave. Первого знакомства с педалью газа хватает, чтобы понять — с Travers шутки плохи. Это уже не увалень с лишними килограммами, а спринтер, способный на быстрый рывок, благо 310 л.с. под капотом в сочетании с современным «автоматом» и потерей 158 килограмм наделяют огромный кроссовер повадками «горячего» хетчбека. Несмотря на большие габариты создается ощущени, что управляешь легковым автомобилем или компактным кроссовером.
Отклики на работу рулем точные, задержки невелики, а шасси радует малыми кренами. Даже фирменного американского «кивка» при интенсивном торможении не происходит, хотя любителям комфортной езды кроссовер не доставит проблем — гонять желания не возникает. Электроуситель оборудован новой системой Active Return Assist, который позволяет менять усилие в зависимости от скорости и ситуации, чтобы облегчить маневривание.
Цены на новинку, которая доступна как с семи-, так и с восьмиместным салоном, начинаются от 2 990 000 руб. Таким образом автомобиль оказался на 450 000 руб. дешевле Chevrolet Tahoe. Версия LT (от 3 149 000 руб.) дополнена системой кругового обзора и салонным зеркалом с возможностью передачи потокового видео. Кроме того, список оснащения средней комплектации включает трехзонный климат-контроль, кожаный салон, приборную панель с 4,2-дюймовым дисплеем, а также аудиосистему Bose с 10 динамиками и сабвуфером. В топовой комплектации Premier (от 3 449 000 руб.) комплектуется системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией соблюдения рядности движения, дверью багажного отделения на электроприводе, подогревом рулевого колеса и 20-дюймовыми легкосплавными дисками.
В Америке семиместные кроссоверы работают заменителями минивенов. От них не требуется внедорожных способностей, высокого клиренса и даже полного привода. Даже с учетом возможной адаптации под российские условия, Chevrolet Traverse не изменит своей сути. Его стихия это город и легкое дачное бездорожье. С другой стороны, не может не радовать, что на наш рынок приходит настоящий «самец», который всем своим видом доказывает, что после «сорока» жизнь только начинается.
Редактор AMSRUS.ru
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