ТОП-5 лучших российских внедорожников 52

Отечественные автопроизводители всегда славились в первую очередь своими внедорожными моделями.

«Автоновости дня» решили составить рейтинг наиболее удачных российский внедорожников, большинство из которых можно официально купить и сегодня. В ТОП-5 попали и несколько нестандартных автомобилей, которые редко попадают в традиционные рейтинги «проходимцев».

Открывает сегодняшний рейтинг полноприводный микроавтобус УАЗ 2206, который в простонародье больше известен как «Буханка». Данный автомобиль обладает отличными внедорожными характеристиками благодаря «честному» дорожному просвету в 205 мм, а также наличию подключаемого полного привода по схеме part-time.

«Буханка» укомплектована 2.7-литровым бензиновым мотором мощность в 112 л.с. и 198 Нм вращающего момента. Он агрегатируется с 5-скоростной МКПП, а также «раздаткой» с 2 ступенями. Вместе с отличной проходимостью «Буханка» имеет и ряд минусов, среди которых очень аскетичный интерьер, а также жесткая короткоходная подвеска, из-за которой авто «козлит» на кочках.

Четвертую позицию рейтинга занимает аналогичная модель от ГАЗа – ГАЗ 4WD (Соболь 4×4). Данный микроавтобус весьма схож с «Буханкой», однако крупнее и выше УАЗа. У обеих моделей одинаковый дорожный просвет в 205 мм и подключаемый полный привод. В то же время, полноприводный «Соболь» кроме бензинового, имеет также дизельный мотор Cummins на 2.8 литра мощностью в 120 л.с. Кроме того, у ГАЗа более комфортный салон и более адекватная подвеска.

Открывает первую тройку внедорожник УАЗ «Патриот». Данная модель пришла на смену морально и технически устаревшему «Хантеру», который сейчас производится мелкими партиями. «Патриот» же, особенно после недавнего рестайлинга – это вполне современный и комфортный автомобиль, который при этом отлично себя показывает на бездорожье. В активе у УАЗа клиренс в 210 мм, тяговитый мотор на 2.7 литра мощностью в 135 л.с., электрический привод 2-ступенчатой «раздатки» и т.д. В то же время, «Патриот» не лишен и минусов. Это довольно большой «аппетит» мотора, а также постоянные нарекания клиентов на разного рода проблемы, связанные с качеством сборки и антикоррозионной обработки автомобиля.

Почетное второе место досталось модели Chevrolet Niva. Хотя это и совместная разработка, основная работа по созданию «Шнивы» была проведена все-таки специалистами АвтоВАЗа. Внедорожник имеет дорожный просвет не менее 200 мм, постоянный полный привод, «понижайку», а также блокировку межосевого дифференциала. Chevy Niva довольно комфортна на асфальте и проходима на бездорожье. Однако есть у нее и минусы. В основном это довольно слабенький вазовский двигатель на 1.7 литра, который выдает 80 л.с., а также необратимое устаревание модели, которая пока так и не получила нового поколения.

Ну а лучшим отечественным внедорожником, по нашему мнению, является Lada 4×4. Да, этот автомобиль тоже имеет свои минусы, которые связаны все с тем же 1.7-литровым мотором и моральным устареванием модели, которая без кардинальных изменений держится на конвейере уже 40 лет. С другой стороны, за эти 40 лет внедорожник не растерял и своих плюсов.

Это приличный дорожный просвет с 205 мм, полный привод, короткие свесы, почти легковая управляемость на асфальте, а также доступная цена. Новая Lada 4×4 предлагается по цене чуть более 400 тыс. рублей, что делает ее самой дешевой в нашем рейтинге. Ходят слухи, что АвтоВАЗ готовит замену своей легендарной модели, однако, это произойдет еще не скоро.