Владелец системы “Платон” стал долларовым миллиардером

Владелец системы “Платон” стал долларовым миллиардером
14 февраля 12:11 2020

Третий бизнесмен по фамилии Ротенберг, по совместительству совладелец системы «Платон», которая взимает плату с грузовых автомобилей с массой выше 12 тонн за проезд по дорогам федерального назначения, стал официальным долларовым миллиардером. Первый миллиардер-Ротенберг – это его отец, а второй – дядя

Forbes оценил состояние совладельца системы «Платон» Игоря Ротенберга в $1 млрд.

Игорь Ротенберг, старший сын Аркадия Ротенберга, сначала поработал в Минимуществе и РЖД, и только потом пришёл в семейный бизнес. Правда в 2006 году, когда Игорь Ротенберг стал председателем совета директоров управляющей компании «ЭнПиВи Инжиниринг», семейный бизнес был не столь масштабен как сейчас.

Только в 2008 году Ротенберги купили у «Газпрома» 5 компаний нефтегазового строительства за $400 млн. На основе этих 5 компаний был создан холдинг «Стройгазмонтаж», который стал крупнейшим подрядчиком на рынке инфраструктурного строительства: в 2008 году его выручка составила 6,9 млрд рублей, по итогам 2016 года – 276,4 млрд рублей. Аркадий Ротенберг говорил, что является владельцем 51% холдинга, а остальные доли принадлежат брату (Борису Ротенбергу) и сыну. Также Игорь Ротенберг был младшим партнёром отца ещё в одной компании инфраструктурного строительства — «Мостотресте», которая занимается строительством дорог и мостов.

В 2010-2011 годах семейный бизнес Ротенбергов расширился: они стали владельцами компаний «ТЭК Мосэнерго» (проектирование и строительство объектов энергетики) и «Газпром бурение» (одно из крупнейших буровых предприятий в России).

Игорь Ротенберг. Владелец системы "Платон"

Фото: DR/Forbes

После введения санкций США и Евросоюза Ротенберги разделили активы. Игорь Ротенберг стал полноправным владельцем «Мостотреста», «ТЭК Мосэнерго», «Газпром бурение» и «ТПС Недвижимость» (компании сейчас принадлежат 6 крупных торговых центров в Сочи, Краснодаре, Киеве, Новосибирске и Москве). В интервью «Интерфаксу» Аркадий Ротенберг утверждал, что они договорились с сыном о параметрах сделки еще за два года до санкций, а сама сделка было рыночной с использованием денежных средств и займа.

В 2015 году заработала система «Платон», которая взимает плату с грузовых автомобилей с массой выше 12 тонн за проезд по дорогам федерального назначения. Введение в действие системы сопровождалась акциями протестов «дальнобойщиков». 50% компании-оператора «Платона» принадлежат Игорю Ротенбергу. Теперь он – миллиардер.

Источник НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ.

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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Yuri Borodkin
    14 февраля, 12:19 #1 Yuri Borodkin

    Лучшая валентинка от дальнобойщиков.

  2. Алексей Еремеев
    14 февраля, 12:51 #2 Алексей Еремеев

    Такое ощущение,будто читаешь о “заокеанских акулах”!

  3. Novitskiy Alexander
    14 февраля, 13:42 #3 Novitskiy Alexander

    Только стал? Я думал, что и раньше был….

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