Skoda опубликовала два первых эскиза, как сказано в релизе: “дающих представление о дизайне новой Octavia”

ŠKODA опубликовала два первых эскиза, дающих представление о дизайне новой OCTAVIA.

Самая популярная модель в истории ŠKODA получит еще более эмоциональный облик. Модель отражает новый этап эволюции языка дизайна бренда и сочетает компактные размеры с необычайно просторным салоном.

Изображения демонстрируют плавные линии вытянутого силуэта лифтбэка с купеобразной крышей. Отличительными особенностями OCTAVIA стали новый выразительный дизайн передней части кузова, крупные колеса и задние фонари с кристаллическими элементами. Четвертое поколение легендарной модели ŠKODA продолжит историю успеха предшественников. Модель появилась 60 лет назад и является мировым бестселлером чешского бренда. На сегодняшний день клиентам марки передано свыше 6,5 млн. экземпляров ŠKODA OCTAVIA.