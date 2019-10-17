Skoda опубликовала два первых эскиза, как сказано в релизе: “дающих представление о дизайне новой Octavia”

Skoda опубликовала два первых эскиза, как сказано в релизе: “дающих представление о дизайне новой Octavia”
Октябрь 17 17:33 2019

ŠKODA опубликовала два первых эскиза, дающих представление о дизайне новой OCTAVIA.

ŠKODA OCTAVIA эскиз 2019

ŠKODA представляет первые изображения новой OCTAVIA

Самая популярная модель в истории ŠKODA получит еще более эмоциональный облик. Модель отражает новый этап эволюции языка дизайна бренда и сочетает компактные размеры с необычайно просторным салоном.

Изображения демонстрируют плавные линии вытянутого силуэта лифтбэка с купеобразной крышей. Отличительными особенностями OCTAVIA стали новый выразительный дизайн передней части кузова, крупные колеса и задние фонари с кристаллическими элементами. Четвертое поколение легендарной модели ŠKODA продолжит историю успеха предшественников. Модель появилась 60 лет назад и является мировым бестселлером чешского бренда. На сегодняшний день клиентам марки передано свыше 6,5 млн. экземпляров ŠKODA OCTAVIA.

ŠKODA OCTAVIA эскиз 2019

ŠKODA представляет первые изображения новой OCTAVIA

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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