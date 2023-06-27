Как очистить автомобиль от самых частых летних загрязнений?

Лето – один из самых приятных времен года для автомобильных путешествий, будь то короткие поездки на дачу или на пикник за городом, либо поездки в другие города. В это время года дороги не засорены таящим снегом весной или осенней грязью, но вместо этого автомобилисты сталкиваются с проблемой насекомых, пыльцы от деревьев и летних дождей. Эксперты СберАвто делятся советами по очистке автомобиля от распространенных летних загрязнений.

Следы насекомых

После быстрых поездок за городом на высокой скорости на поверхности автомобиля остаются следы многочисленных насекомых. Они не только портят внешний вид автомобиля, но и могут ограничивать обзор, препятствуя полной очистке лобового стекла со стороны дворников. Кроме того, следы насекомых могут оказаться и на бампере, и на капоте автомобиля.

Чтобы не тратить много времени на мойку автомобиля, перед поездками на дальние расстояния стоит заранее подготовиться. Горячий воск поможет легче справиться со следами насекомых и защитит автомобиль от мелких камней, которые могут попасться на дороге, а также от царапин от веток. Если не удалось заранее подготовить автомобиль к поездке, специальный раствор поможет удалить следы. Однако нужно быть осторожным при использовании растворителей, так как они могут повредить лакокрасочное покрытие.

Разводы после дождя

После дождя на поверхности автомобиля могут оставаться разводы от воды. Если владелец автомобиля заметил пятна уже после высыхания, их можно промыть чистой водой, чтобы убрать легкие пятна и разводы. Затем следует тщательно помыть автомобиль с использованием автомобильного шампуня и мягкой губки, двигаясь от верхней части кузова к нижней, чтобы пыль и грязь не попадали на уже чистые участки. Затем автомобиль нужно вытереть сухой тряпкой.

Дорожная пыль и пыльца

В сухую погоду на автомобиле скапливается пыль, а во время цветения – пыльца. Особенно это заметно на кузове автомобиля темного цвета. Не рекомендуется протирать автомобиль сухой тряпкой или щеткой, так как они могут поцарапать лакокрасочное покрытие. Для удаления пыли и пыльцы, осевшей на различных частях автомобиля, важно хорошо вымыть автомобиль и пройтись губкой с крупными порами по всей поверхности. Это поможет убрать статическую пыль, которая осталась после мытья автомобиля под высоким давлением. После мойки можно покрыть автомобиль воском или средством, содержащим воск, чтобы снизить статическое напряжение и сделать металлическую поверхность менее привлекательной для пыли и пыльцы.

Песок и трава

После поездок за город или на пляж на сиденьях и ковриках может скапливаться песок, пыль или сухая трава. Пылесос поможет удалить первоначальную пыль и крупные отходы с пола и обивки сидений. Далее следует тщательно очистить салон губкой и моющими средствами, чтобы избавиться от жирных пятен, с которыми пылесос не справится. Не забудьте про багажник автомобиля, который часто требует тщательной очистки как с помощью пылесоса, так и моющего средства. Это особенно важно летом, когда багажник используется для перевозки рассады, урожая, пляжных принадлежностей или пикников.