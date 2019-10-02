Премьера третьего эпизода FCA «What’s Behind»

Эпизод посвящен легендарному испытательному подразделению в Балокко (Италия)

Центр бесперебойно работает 24 часа в сутки, проводя 200 000 часов испытаний в год

Одной из ярких особенностей полигона является возможность имитировать 10 лет эксплуатации автомобиля. Для этого специалистам требуется всего 5 месяцев

Первые эпизоды FCA «What’s Behind» рассказывали про тесты автомобилей в условиях арктических температур в Швеции и палящего зноя в Африке. Третий эпизод посвящен автодрому Балокко, который считается одним из крупнейших испытательных центров в мире

Площадь полигона составляет около 6 квадратных километров. Он расположен между Турином и Миланом, в сельской местности неподалеку от города Верчелли. Центр был открыт в 1962 году компанией Alfa Romeo.

От спортивных соревнований до обычных автомобилей

Изначально проект включал в себя одну основную трассу. Она была сконструирована на основе гоночных треков Чемпионата мира Формулы-1. Трасса называется Misto Alfa Romeo, она повторяет главный поворот гоночной трассы Монца, известный сейчас, как поворот Бьяссоно (Biassono). Именно в Балокко были разработаны многочисленные гоночные автомобили Alfa Romeo, которые становились победителями соревнований на престижных международных трассах. Теперь же на территории полигона тестируются не только спортивные купе, но и седаны, хэтчбеки, внедорожники концерна FCA.

Десять лет за пять месяцев

Сегодня на территории центра находится 26 треков протяженностью 80 километров с 50 различными видами покрытий. Здесь есть треки, необходимые для проведения разнообразных испытаний: от высокоскоростных до внедорожных, а также трассы, имеющие низкое сцепление с покрытием. Площадки оснащены автомастерскими, складами и заправочными станциями позволяя работать специалистам полигона 24 часа в сутки. Такая автономность даёт возможность проводить около 200 000 часов испытаний ежегодно. Ценность полигона еще в том, что внутри него можно создать условия, которые показывают состояние автомобиля после 10 лет эксплуатации. Чтобы понять, как автомобиль будет вести себя после 10 лет службы, специалистам требуется всего 5 месяцев. Подробный сбор этих данных позволяет концерну FCA создавать машины с высоким стандартом качества, безопасности, надежности и комфорта.

Основной центр FCA

Помимо испытаний на надежность и долговечность, полигон используются для разработки новых проектов. Центр необходим для «переключения» с компьютерных 3D моделей на тестирование физических прототипов. Затем технические решения анализируются и оцениваются, системы автомобиля подвергаются настройке, измеряются характеристики, проводятся сравнительные тесты. Кроме того, Балокко является престижной площадкой для презентаций автомобилей и других международных мероприятий.