Компания Jaguar Land Rover представляет прототип Defender на Фестивале скорости в Гудвуде

В рамках ежегодного Фестиваля скорости в Гудвуде, компания Jaguar Land Rover представит целый ряд моделей, включая прототип нового Defender

В продолжение одной из самых суровых программ испытаний, с которой когда-либо сталкивались предсерийные автомобили Land Rover, камуфлированный прототип Defender вновь покажет свои возможности в рамках данного события. Гости фестиваля также смогут познакомиться с полностью электрическим Jaguar I-PACE eTROPHY, который будет представлен в Гудвуде во время небольшого перерыва в международной гоночной серии Formula E. Кроме того, на трек выйдут 600-сильный Jaguar XE SV Project 8 и новый Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition мощностью 550 л.с. А чтобы продемонстрировать раллийный спорткар Jaguar F-TYPE на ралли Гудвуда выступит британская гонщица Джейд Павели (Jade Paveley).

Компания Jaguar Land Rover приглашает гостей со всего мира к своему стенду, где можно будет познакомиться с представителями всех продуктовых линеек британских брендов. Испытать скорость Jaguar F-TYPE на пассажирском кресле или преодолеть крутые спуски и подъемы на внедорожниках Discovery или Range Rover – каждый сможет найти что-то для себя.