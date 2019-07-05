Компания Jaguar Land Rover представляет прототип Defender на Фестивале скорости в Гудвуде

Компания Jaguar Land Rover представляет прототип Defender на Фестивале скорости в Гудвуде
Июль 05 14:01 2019

В рамках ежегодного Фестиваля скорости в Гудвуде, компания Jaguar Land Rover представит целый ряд моделей, включая прототип нового Defender

В продолжение одной из самых суровых программ испытаний, с которой когда-либо сталкивались предсерийные автомобили Land Rover, камуфлированный прототип Defender вновь покажет свои возможности в рамках данного события. Гости фестиваля также смогут познакомиться с полностью электрическим Jaguar I-PACE eTROPHY, который будет представлен в Гудвуде во время небольшого перерыва в международной гоночной серии Formula E. Кроме того, на трек выйдут 600-сильный Jaguar XE SV Project 8 и новый Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition мощностью 550 л.с. А чтобы продемонстрировать раллийный спорткар Jaguar F-TYPE на ралли Гудвуда выступит британская гонщица Джейд Павели (Jade Paveley).

Компания Jaguar Land Rover приглашает гостей со всего мира к своему стенду, где можно будет познакомиться с представителями всех продуктовых линеек британских брендов. Испытать скорость Jaguar F-TYPE на пассажирском кресле или преодолеть крутые спуски и подъемы на внедорожниках Discovery или Range Rover – каждый сможет найти что-то для себя.

Роудон Гловер (Rawdon Glover), региональный директор Jaguar Land Rover Великобритания: «Ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде – крупнейшее автомобильное событие, и в этот раз мы вновь рады представить гостям модели Jaguar и Land Rover, отмеченные множеством наград! Я невероятно рад тому, что посетители смогут увидеть новый Defender в камуфляже, и я знаю, что нашим клиентам он точно понравится – как и поездки на Jaguar F-TYPE или внедорожниках Land Rover по скоростным трассам или суровому бездорожью».

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AMSRUS
AMSRUS

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