Компания Jaguar Land Rover представляет прототип Defender на Фестивале скорости в Гудвуде

В продолжение одной из самых суровых программ испытаний, с которой когда-либо сталкивались предсерийные автомобили Land Rover, камуфлированный прототип Defender вновь покажет свои возможности в рамках данного события. Гости фестиваля также смогут познакомиться с полностью электрическим Jaguar I-PACE eTROPHY, который будет представлен в Гудвуде во время небольшого перерыва в международной гоночной серии Formula E. Кроме того, на трек выйдут 600-сильный Jaguar XE SV Project 8 и новый Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition мощностью 550 л.с. А чтобы продемонстрировать раллийный спорткар Jaguar F-TYPE на ралли Гудвуда выступит британская гонщица Джейд Павели (Jade Paveley).
Компания Jaguar Land Rover приглашает гостей со всего мира к своему стенду, где можно будет познакомиться с представителями всех продуктовых линеек британских брендов. Испытать скорость Jaguar F-TYPE на пассажирском кресле или преодолеть крутые спуски и подъемы на внедорожниках Discovery или Range Rover – каждый сможет найти что-то для себя.
Роудон Гловер (Rawdon Glover), региональный директор Jaguar Land Rover Великобритания: «Ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде – крупнейшее автомобильное событие, и в этот раз мы вновь рады представить гостям модели Jaguar и Land Rover, отмеченные множеством наград! Я невероятно рад тому, что посетители смогут увидеть новый Defender в камуфляже, и я знаю, что нашим клиентам он точно понравится – как и поездки на Jaguar F-TYPE или внедорожниках Land Rover по скоростным трассам или суровому бездорожью».
C 2014 года www.amsrus.ru