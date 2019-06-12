Новый тягач Ford Trucks F-MAX впервые представили на выставке «АСМАП-2019»

Новый тягач Ford Trucks F-MAX впервые представили на выставке «АСМАП-2019»
Июнь 12 15:10 2019

Седельный тягач – обладатель звания «Лучший грузовик года», продемонстрирован членам Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

5 июня компания Turbotrucks (часть TH Group) участвовала в международной выставке «Автомобильная и прицепная техника для международных перевозок АСМАП-2019», которая состоялась в рамках Общего собрания членов АСМАП в Москве. Многочисленным участникам выставки был продемонстрирован новый седельный тягач Ford Trucks F-MAX. Посетители выставки с большим интересом встретили новинку, уделив внимание новому уровню комфорта кабины тягача шириной 2,5 метра. Автомобиль оборудован высоко производительным двигателем Ecotorq мощностью 500 л.с., автоматизированной современной двенадцати ступенчатой коробкой передач ZF TraXon. Широкая кабина с ровным полом оснащена как воздушным, так и жидкостным отопителем для комфорта водителя. Отличная аэродинамика, настроенный силовой агрегат тягача, технология E-APU, функция eco-roll и круиз-контроль с функцией прогнозирования (Мax Сruise) обеспечивают топливную экономичность на 6% эффективнее предыдущих моделей.

Ford Trucks F-MAX АСМАП 2019

6 июня года место экспозиции нового F-MAX переместилось в Подмосковье на автодром ADM Raceway в Мячково, ставший местом проведения конкурса водительского мастерства «АСМАП-Профи». В рамках мероприятия, директор по продажам Ford Trucks в России Алексей Самохин, презентовал F-MAX руководителям компаний- лидеров индустрии международных автомобильных перевозок России, отметив значительные возможности осуществления рейсов в зарубежье благодаря активному развитию дистрибьюторской сети Ford Trucks в Европе.

«Ford Trucks проводит активную работу развитию европейской сети Европу. Уже объявлены дистрибьюторы в Болгарии, Венгрии, Сербии, Чехии, странах Прибалтики. В ближайшее время произойдет увеличение сети за счет стратегически важных странах для российских международных перевозчиков стран – Белоруссии и Польши. Это позволит российским компаниям получать качественное сервисное обслуживание грузовиков Ford Trucks по всему маршруту», заявил Алексей.

Ford Trucks F-MAX АСМАП 2019

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AMSRUS
AMSRUS

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