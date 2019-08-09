В Казани открылся новый дилерский центр

Компания «Герман Авто» будет реализовывать автомобили японской марки и намерена увеличить долю региона в российских продажах Suzuki

В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд марки Suzuki, включая новое поколение внедорожника Jimny. Общая площадь ДЦ составляет 486 квадратных метров из них 246 – площадь шоу-рума, в котором одновременно могут быть представлены 4 автомобиля.

Новый партнер готов предоставить клиентам полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Suzuki.

Сервисная зона дилерского центра, площадь которой составляет 240 квадратных метров, оснащена современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам Suzuki, и способна обслуживать 12 автомобилей ежедневно.

Во время официального открытия дилерского центра 08 августа гостей ждал настоящий сюрприз – в Казани была представлена долгожданная новинка –компактный внедорожник Suzuki Jimny. Таким образом, в этот день «Герман Авто» отпраздновала двойное радостное событие.

Первые покупатели получат в подарок от компании пакеты дополнительного оборудования на сумму 100 000 рублей в августе.

«Герман Авто» – опытный игрок на автомобильном рынке Татарстана, для компании дилерский центр Suzuki стал четвертым по счету.

Адрес ДЦ «Герман Авто»: Казань, проспект Победы, д. 200. Тел.: (843)211-11-30.