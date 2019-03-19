Jaguar Land Rover объявляет об открытии обновленного дилерского центра «Сатурн-Р» в Перми

На прошлой неделе состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Сатурн-Р» в Перми

Теперь пространство шоу-рума и сервисного помещения выполнены в рамках дизайн-концепции ARCH, внедряемой британским концерном с 2014 года.

Площадь здания дилерского центра в 2 026 м2 позволяет разместить все необходимое в полном соответствии с концептуальным видением Jaguar Land Rover. Дизайн в формате ARCH подразумевает оформление фасада в виде торжественных арок с особым акцентом на зону шоу-рума, где представлены автомобили Jaguar и Land Rover.

Подобные дизайнерские решения позволяют посетителям безошибочно узнать дилерский центр компании. Все функциональные зоны выделены в единый «клиентский коридор», куда входят зона отдыха, кафе, детский уголок, зона презентации аксессуаров и сувенирной продукции, а также конфигуратор.

В дилерском центре «Сатурн-Р» представлен весь современный модельный ряд компании, включая последнюю премьеру – новый электрический кроссовер Jaguar I-PACE. Помимо этого, клиенты могут выбрать сертифицированные автомобили с пробегом, реализуемые в рамках программы Approved, которые расположены в отдельной зоне дилерского центра.

«Сатурн-Р» оказывает полный спектр финансовых услуг, предоставляя посетителям возможность воспользоваться выгодными кредитными программами, покупкой в Trade In и прочими предложениями компании.

Основное пространство дилерского центра более 606 м2 отведено под экспозицию автомобилей: у каждой модели работает дополнительная линейная подсветка, которая подчеркивает дизайн и позволяет более точно передать цвет кузова. Здесь клиенты смогут поближе познакомиться с каждым представителем существующего модельного ряда Jaguar Land Rover.

Помимо шоу-рума здание центра вмещает сервисную зону площадью 1 080 м2, половину которой занимает рабочая зона с подъемниками. Комфортное пространство позволяет специалистам компании производить все работы в соответствии со строгими стандартами качества Jaguar Land Rover.

Сервисная зона также обеспечивает и комфортное посещение для клиентов, однако каждый из них может воспользоваться специальным сервисом Video Capture и получить полную видеозапись обслуживания своего автомобиля, которая отправляется на личную почту владельца.

По завершении всех работ или после покупки клиенты могут получить свой автомобиль в удобной зоне выдачи площадью свыше 47 м2.

Обновленный дилерский центр «САТУРН-Р» располагается по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, дом 368Б, корпус 2.