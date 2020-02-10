На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

10 февраля 17:11 2020

В Сети опубликовали видео смертельной аварии, произошедшей утром в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве – Авторамблер

В районе Славянского бульвара на участке 1,3 км столкнулись легковой автомобиль такси и белый микроавтобус. Роликом, снятым с камеры на ближайшем доме, поделился телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как легковушка, выехавшая на встречную полосу, на скорости врезается в микроавтобус, водитель которого также не сделал ничего, чтобы избежать столкновения.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, еще четверо человек пострадали. По данным телеканала, в микроавтобусе ехали граждане Белоруссии.

После аварии на проспекте образовалась пробка, перекрыли четыре полосы.

На данный момент движение восстановлено.

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  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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