Lamborghini планирует выпустить Huracan Sterrato ограниченным тиражом

Идею пустить “грязный” Huracan (Sterrato с итальянского “грязь”) в мелкую серию высказал технический директор марки Маурицио Реджани. В идеале компания собирается еще и получить с его продаж прибыль.

Для этого придется оптимизировать производство. Реджани утверждает, что все элементы внедорожного обвеса будут печататься на 3D-принтере. Это позволит максимально удешевить производство суперкара.

Выпуск Huracan Sterrato планируют наладить в 2021 году и выпустить от 500 до 1000 экземпляров. Цена каждого составит не менее 240 тыс. евро. Ожидается, что после внедорожной версии в серию отправится гибридная, а затем и версия Superveloce – трековый боец.

Huracan Sterrato оснащается все тем же 5,2-литровым мотором V10 мощностью 640 л. с., с полным приводом и полноуправляемым шасси с подруливающей задней осью. Но подвеска его была адаптирована для плохой дороги и соответствующим образом перенастроена. Клиренс увеличен на 47 мм, а колея расширилась на 30 мм. Выросли и углы въезда/съезда – на 6,5% каждый.

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