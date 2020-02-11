В сети показали изображения нового Mercedes-Benz S-Class

В сети показали изображения нового Mercedes-Benz S-Class
11 февраля 18:11 2020

Многочисленные шпионские фотографии показывают седан Mercedes-Benz S-класса 2021 года следующего поколения, хотя Mercedes-Benz хорошо скрывает его под камуфляжем. Однако, дизайнеров это не останавливает

По данным SpeedMe, наиболее значительные изменения для 2021 S-класса можно видеть на передней части, где решетка выступает из передней части. Она окружена новыми фарами, которые охватывают переднюю часть. Хотя общее обновление дизайна выглядит незаметно, именно S-Class выделяет его среди других в этом сегменте.

То, что не показывает рендеринг – это салон, хотя мы уже получили представление о нем. Цифровая комбинация приборов Mercedes находится за рулевым колесом, а массивный квадратный экран поднимается от центральной консоли, избегая обычного информационно-развлекательного экрана компании, расположенного на приборной панели и подключенного к дисплею приборов.В Сети показали изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class 2021 дебютирует до конца года, прежде чем поступит в продажу. S-Class получит полностью электрическую модель EQS вместе с еще более роскошной версией Maybach.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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