Собянин не исключил увеличения локальных зон платных парковок

Собянин не исключил увеличения локальных зон платных парковок
26 декабря 13:11 2019

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможности расширения зон платных парковок, но только в локальном варианте. Об этом он сообщил в интервью каналу НТВ

Как сказал Собянин телеканалу, внедрение локальных зон платных парковок возможно при открытии пересадочных узлов и новых станций метро. При этом он отметил, что они будут платными только для тех, кто не проживает в этом районе во избежание транспортного коллапса.

По словам мэра, к настоящему времени парковочная система в городе состоялась на 90%.

Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что россияне отдают 25% своего дохода на содержание автомобиля. Также собеседник НСН провел параллель по стоимости эксплуатации личного автомобиля между Россией, Испанией и США.

Собянин не исключил увеличения локальных зон платных парковок

Источник НСН.

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AMSRUS
AMSRUS

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