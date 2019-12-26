Собянин не исключил увеличения локальных зон платных парковок

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможности расширения зон платных парковок, но только в локальном варианте. Об этом он сообщил в интервью каналу НТВ

Как сказал Собянин телеканалу, внедрение локальных зон платных парковок возможно при открытии пересадочных узлов и новых станций метро. При этом он отметил, что они будут платными только для тех, кто не проживает в этом районе во избежание транспортного коллапса.

По словам мэра, к настоящему времени парковочная система в городе состоялась на 90%.

Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что россияне отдают 25% своего дохода на содержание автомобиля. Также собеседник НСН провел параллель по стоимости эксплуатации личного автомобиля между Россией, Испанией и США.

Источник НСН.