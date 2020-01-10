Toyota построит город будущего

Компания Тойота объявила о планах по строительству города будущего у подножия горы Фудзи

Город получит название Woven City («Сотканный город») и позволит изучать и тестировать технологии в областях робототехники, персональной мобильности, искусственного интеллекта, автономности и умной инфраструктуры в реальных условиях

В городе будут использоваться только беспилотные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, энергия будет обеспечиваться водородными топливными элементами, а экологически безвредной жилой инфраструктурой будет управлять система искусственного интеллекта, призванная улучшать качество жизни жителей

Дизайн Woven City будет разработан датским архитектором Бьярке Ингельсом, создавшим множество знаковых проектов, в числе которых новые здания Центра международной торговли в Нью-Йорке, Lego House в Дании, штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью и Лондоне

Старт строительства Woven City запланирован на начало 2021 года

Компания Тойота объявила о планах по строительству города будущего на выставке CES в Лас-Вегасе. Город будет построен на специальной территории площадью более 80 гектаров, расположенной у подножия горы Фудзи

Спроектированный как живая лаборатория, он получит название Woven City («Сотканный город») и станет местом постоянного обитания ученых и исследователей, которые получат уникальную возможность развивать и тестировать технологии в областях робототехники, персональной мобильности, искусственного интеллекта, автономности и умной инфраструктуры в реальных городских условиях.

Вся экосистема будущего города будет взаимосвязана, а энергия будет обеспечиваться водородными топливными элементами.

План города включает улицы трех типов: для быстрых автомобилей; для комбинации медленного транспорта, средств персональной мобильности и пешеходов; пешеходные зоны для жителей города. Все три типа улиц будут комбинироваться, формируя органичную среду для оптимального тестирования автономных технологий.

Для снижения вредного влияния на окружающую среду здания города будут созданы в основном из дерева, сочетая традиционную японскую столярную технику и роботизированные методы производства. Крыши домов будут покрыты фотоэлектрическими панелями для выработки электроэнергии в дополнение к основному объему энергии, производимой водородными топливными элементами.

Жилые здания будут оборудованы самыми современными вспомогательными технологиями, способными облегчить ежедневные заботы. Дома будут оснащены системой искусственного интеллекта на основе сенсоров, которая сможет контролировать ключевые параметры здоровья жителей и выполнять их базовые задания, улучшая качество жизни.

Для передвижения будет разрешено использовать только автономные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. В качестве транспорта, мобильного ретейла и средств доставки будет применяться беспилотный электрический концепт-кар e-Palette.

Дизайн Woven City будет разработан датским архитектором Бьярке Ингельсом, основателем и креативным директором Bjarke Ingels Group (BIG). Его команда создала множество знаковых проектов, в числе которых новые здания Центра международной торговли в Нью-Йорке, Lego House в Дании, штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью и Лондоне.

«Возведение полноценного города с нуля (даже в таком небольшом масштабе) дает уникальную возможность развивать будущие технологии, включая цифровую операционную систему для управления городской инфраструктурой. Когда жители города, здания и машины будут объединены и смогут обмениваться информацией, мы сможем тестировать технологию искусственного интеллекта как в виртуальном, так и в физическом пространстве, максимально увеличивая ее потенциал», — заявил Акио Тойода, президент «Тойота Мотор Корпорэйшн».

В рамках проекта компания Тойота будет приглашать к сотрудничеству коммерческих партнеров и научные структуры, а также заинтересованных ученых и исследователей со всего мира для того, чтобы они могли работать над своими проектами в этом уникальном инкубаторе, функционирующим в реальном времени.

«Мы приглашаем всех, кто вдохновлен идеей улучшить мир будущего, воспользоваться преимуществом уникальной исследовательской экосистемы и присоединиться к нам в нашем поиске решений для жизни и мобильности», — добавил Акио Тойода, президент «Тойота Мотор Корпорэйшн».

Компания Тойота планирует заселить Woven City сотрудниками Toyota Motor Corporation, членами их семей, работниками, уже вышедшими на пенсию, а также учеными, представителями сферы торговли и партнерских организаций. Первоначальный план предполагает заселение 2000 человек, с увеличением по мере развития проекта.