Bentley покоряет лыжные трассы с Bomber Ski

Bentley отмечает начало зимы партнерством с люксовым лыжным брендом Bomber Ski

В честь 100-летнего юбилея марки Bentley выпущено 100 пар лыж специальной серии Centenary, инкрустированных вставками с покрытием из 24-каратного золота

В создании и тестировании лыж участвовал Боде Миллер – олимпийский чемпион по горнолыжному спорту и совладелец компании Bomber

Два варианта исполнения Centenary и Black Diamond: всего 300 пар лыж созданы вручную специально для Bentley

Лучшее в своем классе лыжное оборудование и исключительный опыт для самых смелых клиентов Bentley

Bentley Motors объявляет о начале нового глобального партнерства с лыжным брендом Bomber Ski

В честь столетнего юбилея британской марки в сотрудничестве двух компаний создана эксклюзивная серия лыж Centenary, украшенных ромбовидными вставками с покрытием из 24-каратного золота. Благодаря передовым технологиям эти лыжи помогут любителям горнолыжного спорта покорить самые крутые склоны – и сделать это невероятно эффектно.

Результатом уникального сотрудничества двух брендов класса люкс становится не только превосходное горнолыжное снаряжение, но и новые возможности, которые позволят приобщиться к миру снежных трасс и развлечений на горнолыжных курортах.

Bomber и Bentley объединяет страсть к созданию исключительных продуктов с использованием лучших материалов и инновационных технологий, которая и позволила выпустить превосходные лыжи. Специальная коллекция отличается непревзойденным дизайном и безукоризненным качеством в соответствии с философией обоих брендов – сочетать истинную роскошь и высочайшие характеристики без компромиссов.

Глава отдела дизайна Bentley Крис Кук (Chris Cooke) на протяжении полутора лет работал в тесном сотрудничестве с командами Bomber в Нью-Йорке и Италии, курируя этот уникальный проект от первоначальных эскизов до запуска финальной версии в производство. Лыжи прошли множество этапов интенсивных испытаний, чтобы гарантировать владельцам абсолютное превосходство на трассе. Результат превзошел все ожидания: эти лыжи подойдут как лучшим мировым лыжникам, так и любителям.

«Этот проект стал результатом совместной работы экспертов, которые разделяют нашу главную ценность – гармонично сочетать высочайший уровень мастерства и непревзойденный дизайн. На создание коллекции лыж нас вдохновил дизайн концепт-кара Bentley EXP 100 GT, выпущенный в честь столетнего юбилея Bentley. В результате была спроектирована уникальная трехмерная структура, благодаря которой нам удалось улучшить характеристики лыж. Все, что мы проектируем, имеет практический смысл, поэтому трехмерный геометрический рисунок на поверхности лыж не просто выглядит эффектно – он расположен в тех зонах, где лыжнику больше всего требуется упор и амортизация. Так был создан совершенно новый дизайн, благодаря которому катание превзойдет все самые смелые ожидания», – отмечает Крис Кук.

В разработке конструкции и дизайна лыж Bentley принял участие Боде Миллер, легендарный лыжник и совладелец компании Bomber. Его знания и опыт помогли обеспечить высочайшее качество и впечатляющую эффективность на трассе.

«Лыжи Bomber позволяют в полной мере прочувствовать, что мастера, которые их создавали, делали это с огромной любовью к своему делу. Лыжи массового производства никогда не обеспечат подобного опыта. Я невероятно рад сотрудничеству с Bentley Motors, теперь мы сможем подарить уникальные ощущения любителям горных лыж по всему миру», – отмечает Боде Миллер.

Лимитированная серия Centenary, созданная в честь столетнего юбилея Bentley, вдохновлена ромбовидными мотивами, текстурами и узорами, которые можно увидеть на представленном в 2019 году концепт-каре EXP 100 GT. В мире будет выпущено всего 100 пар, инкрустированных вставками с покрытием из 24-каратного золота, благодаря которым эти лыжи не останутся незамеченными на трассе.

Лыжи Black Diamond Edition выполнены в глянцево-черном цвете и отличаются динамичным и эффектным дизайном. Полированную поверхность лыж украшает традиционный для Bentley ромбовидный узор, который плавно переходит из выемки на рельефную часть, добавляя дизайну текстуры, что редко встречается на лыжном рынке. В серии Black Diamond шесть ромбов имеют блестящее черное покрытие, а четкие линии вокруг них созданы при помощи уникального процесса штамповки.

На изготовление вручную каждой пары лыж на фабрике Bomber в итальянском городе Биелла уходит около 32 часов. В конструкции лыж применен сердечник из дерева и волокон, покрытые двумя слоями титанала. На поверхность нанесен рисунок, формируемый бороздками и рельефными элементами особой структуры. Для создания столь сложного дизайна были использованы инновационные инструменты, материалы и процессы производства.

Легендарный крылатый логотип Bentley расположен на передней части лыж, а значок Bomber Ski – на задней: они не только служат визуальным напоминанием о сотрудничестве двух компаний, но и придают дополнительную жесткость для более плавного скольжения. Логотипы изготовлены из алюминия, напоминающего матовый алюминий, применяемый в роскошном Bentley Continental GT.

Председатель правления и глава Bentley Motors Адриан Холлмарк отметил: «Мы рады такому выдающемуся сотрудничеству с Bomber Ski, которое основано на наших общих и взаимодополняющих ценностях: новейших технологиях, высочайшем мастерстве и инновационном дизайне. Наши клиенты выбирают исключительные продукты и впечатления, поэтому наш совместный проект благодаря передовым технологиям дает уникальную возможность испытать ни с чем не сравнимое удовольствие и ощущение контроля как на лыжной, так и на автомобильной трассе».

Bomber выводит понятие роскошного горнолыжного отдыха на совершенно новый уровень благодаря своей эксклюзивной программе Bomber Experiences, охватывающей катание на горных лыжах, посещение ресторанов и весь спектр отдыха на лучших горнолыжных курортах мира.

«Bomber объединяет европейскую культуру апре-ски с элегантной, неподвластной времени роскошью, превращая катание на горных лыжах в еще большее удовольствие, – отмечает Роберт Сигел, основной владелец Bomber Ski. – Это настроение, образ жизни, мироощущение, призывающее лыжников открыть для себя альпийские курорты и получить впечатления, которые они будут ценить, вспоминать и переживать снова и снова на протяжении всей жизни. Получать новые незабываемые впечатления с близкими людьми – это самая большая роскошь в жизни, и я рад, что Bentley поможет сделать катание на лыжах Bomber Ski еще более впечатляющим».

Вслед за выпуском коллекции горных лыж Bentley и Bomber планируют организовать ряд мероприятий на лучших горнолыжных курортах мира, чтобы объединить единомышленников из круга своих клиентов и подарить им невероятные впечатления от катания на горных лыжах и вождения роскошных автомобилей. В рамках горнолыжных мероприятий клиенты смогут испытать невероятно мощные и роскошные автомобили Bentley на живописнейших горных дорогах мира.

Лимитированная коллекция из 100 пар горных лыж Centenary Edition и 200 пар Black Diamond Edition представлена на сайте Bomber Ski. В настоящее время лыжи предлагаются в одном размере – 171 см, дополнительные размеры будут доступны с января 2020 года.