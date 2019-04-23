Первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Компания Zero Labs Automotive уже сейчас предлагает оформить предзаказ на внедорожник Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.

Первый в мире полностью электрический Ford Bronco построен на рамной конструкции, сваренной методом газовольфрамовой дуговой сварки. Платформа получила регулируемые амортизаторы Fox, передние и задние дифференциалы Currie, тормозную систему Brembo с шестипоршневыми суппортами. Отметим, что кузовные детали автомобиля изготовлены из углепластика, а качество покраски соответствуют уровню выставочных экземпляров.

Электромобиль приводится в движение 275-киловаттным двигателем BorgWarner мощностью 374 л.с. и 240 Нм крутящего момента, который питается от литий-ионной батареи емкостью 70 киловатт-часов. Запас хода на одном заряде составляет порядка 306 км. Электромотор трудится в паре с 5-ступенчатой МКПП и двухступенчатой раздаткой Atlas. Привод у модели — подключаемый полный.

Интерьер салона сохранилась архитектура оригинального Ford Bronco, а в отделке используются вставки из орешника или бамбука. Обивка кресел может быть выполнена из натуральной или искусственной кожи. При этом внедорожник получил полностью цифровую приборную панель, также производитель предусмотрел возможность обновления блока управления силовой установкой, батареи и ПО контрольных систем.

Компания Zero Labs Automotive уже сейчас предлагает оформить предзаказ на один из 150 внедорожников. Вносить депозит не требуется.

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