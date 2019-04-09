Компани Nissan заключила первую с момента своего основания в России сделку международного факторинга

Nissan предоставил возможность Казахстану и Белоруссии оплачивать поставки с отсрочкой платежа

Компания ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», производящая автомобили японского бренда Nissan в России, дочерняя компания ПАО Росбанк «РБ Факторинг» и АО «Эксар» заключили договор факторингового обслуживания экспортных поставок в Казахстан и Белоруссию.

Экспортный факторинг позволяет автопроизводителю получить оплату сразу после осуществления поставок, что улучшает качество управления дебиторской задолженностью и планирования денежных потоков. Международный факторинг предусматривает финансирование поставок с отсрочкой платежа в случае, если покупатель и поставщик резиденты разных государств.

Финансовый директор Nissan Алексей Сулабе прокомментировал: «Договор с «РБ Факторинг» — первая в нашей истории сделка международного факторинга и является знаковым для нас началом нового формата сотрудничества. Возможность финансирования поставок нашим дилерам в Казахстане и Белоруссии позволит компании улучшить ликвидность, увеличить объем продаж и оптимизировать затраты на производство». «Мы рады успешному началу партнерства с нашим стратегическим клиентом Nissan в рамках нового, нестандартного для рынка продукта. Мы проявили гибкость по отношению к потребностям нашего клиента, предоставив «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» уникальные условия финансирования. Росбанк Факторинг является частью группы Societe Generale, что позволяет нам оказывать эффективную поддержку внешнеэкономического бизнеса наших клиентов с учетом многолетней экспертизы Группы. Мы являемся лидером в сегменте международного факторинга в России и рады предоставить Nissan лучший сервис», — отметил Олег Виндман, генеральный директор РБ Факторинг. «ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» является одним из ключевых клиентов АО «ЭКСАР» и мы готовы максимально эффективно предоставлять имеющиеся механизмы кредитно-страховой поддержки экспорта. Надеемся, что мы продолжим развивать наше сотрудничество также и в других направлениях и по другим механизмам поддержки», – в свою очередь отметил Генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков

Российский рынок является одним из приоритетных для Nissan. Компания производит автомобили на собственном заводе в Санкт-Петербурге и стремится постоянно расширять свое присутствие на рынке. Увеличение объемов экспорта позволяет Nissan наращивать объемы и глубину локализации российского производства, повышая его конкурентоспособность на международном рынке.

Стратегия Nissan соответствует задачам, поставленным Правительством Российской Федерации по наращиваю объемов экспорта. Поддержка Правительства Российской Федерации оказывает существенное влияние на решения руководства Nissan об увеличении экспортных поставок наряду с новыми возможностями, возникшими благодаря договору с «РБ Факторинг». Безусловно, развитие новых долгосрочных и доступных механизмов поддержки экспорта будет благотворно влиять на дальнейшие планы компании по расширению географии и объемов экспорта.

В 2018 году экспортные поставки «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Белоруссию и Казахстан составили 5747 автомобилей, что на 50% превысило результат 2017 года. Совокупный объем товарооборота с Казахстаном и Белоруссией за год составил 6 492 239 292 рублей, что означает более чем впечатляющий прирост в 49% по сравнению с предыдущим годом.

Компания Nissan также производит в России и экспортирует запасные части для центрального европейского склада. За 2018 календарный год в цехе литья пластиковых комплектующих российского завода Nissan было произведено больше 17 тысяч бамперов для модели Nissan X-Trail. За 2018 календарный год завод отправил на экспорт 930 тысяч шумопоглощающих матов общим весом 450 тонн.