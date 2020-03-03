Обновленный Jaguar F-Type продемонстрировал свои возможности в серии фильмов «Просто представь» <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Jaguar совместно с режиссером Уильямом Бартлеттом создали серию из шести фильмов с участием обновленного F-TYPE

Уильям Бартлетт является обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за сериал «Британские СС», а также создателем титров к фильмам о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда» и «Спектр».

В серии фильмов «Просто представь» используются инновационные приемы повествования, которые сочетаются с актерской игрой и компьютерной анимацией, что позволяет представить себя как в роли водителя F-TYPE, так и в качестве пассажира.

Фильмы стали результатом сотрудничества бренда Jaguar, агентства Spark44 и британской компании Framestore Pictures. Чтобы детально показать обновленный F-TYPE, режиссер Уильям Бартлетт задействовал автомобиль в различных сценах. Спорткар мчится вместе с несущимися лошадьми, подчеркивая возможности версии Convertible с двухлитровым двигателем, прыгает с трамплина, чтобы доказать мощность пятилитровой версии R с двигателем V8, и демонстрирует отличную управляемость на гоночном треке, выполненном в стиле Hot Wheels. В фильме также показаны мельчайшие детали отделки салона, вплоть до стежков, чтобы подчеркнуть привлекательность интерьера автомобиля.

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Энди Хант Кук (Andy Hunt Cooke), директор по бренд-коммуникациям Jaguar:

«Обновленный Jaguar F-TYPE создан вдохновлять на необычные путешествия. Благодаря использованию новейших кинематографических техник мы переместили зрителей в гиперреальность, чтобы они смогли представить себя владельцами стильного, мощного и динамичного автомобиля. Наши партнеры Spark44 и Framestore полностью поддерживают наш смелый подход к творчеству, что делает Jaguar уникальным автомобилем».

Уильям Бартлетт, исполнительный креативный директор Framestore:

«Мало кто из автопроизводителей так же захватывает воображение, как культовый британский бренд Jaguar. Мне всегда казались привлекательными возможности комбинировать технологические и эстетические аспекты, игру актеров и компьютерную графику. А когда в центре кадра находится обновленный Jaguar F-TYPE, создавать красивые образы становится намного проще».

Обновленный Jaguar F-TYPE стал привлекательнее, а его совершенные формы воплощают собой лучшие черты ДНК бренда. Двухместный спорткар предлагает идеальный баланс высочайшего качества исполнения и удовольствия от управления благодаря еще более атлетичному и решительному дизайну экстерьера, красивым деталям и роскошным материалам отделки салона.

Линейка мощных эффективных моторов включает четырех-, шести- и восьмицилиндровые двигатели, каждый из которых работает в паре с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift с возможностью ручного управления при помощи селектора передач SportShift или подрулевых лепестков.

F-TYPE получил широкий ряд технологий, в частности, перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения, что позволит владельцам получать последнюю версию ПО без необходимости посещать официальный дилерский центр компании. Аудиосистема Meridian гарантирует наилучшее качество воспроизведения звука.