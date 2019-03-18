Бюджетный кроссовер Zotye T300 за 450 тысяч рублей появился у дилеров

Бюджетный Zotye T300 поступил на рынок продаж в Китае

Компания Zotye начинает продажи обновленного компактного кроссовера Zotye T300, получившего удешевленную версию за 450 тысяч рублей (по текущему курсу). Первые товарные машины уже приехали к дилерам в Китае. Несколько «живых» фото с новинкой накануне опубликовало местное издание Bitauto.

Отметим, что дорестайлинговый Zotye T300, разойдясь тиражом в 5,3 тыс. экземпляров, стал самой продаваемой моделью бренда по итогам февраля.

Базовое оборудование новинки, предусмотренное для удешевленной версии, включает: две подушки безопасности, ABS, задний парктроник, комбинированную отделку сидений и штатную мультимедийную систему с 8,0-дюймовым тачскрином. Топовые версии дополнены цифровой приборной панелью, светодиодной оптикой, электронным стояночным тормозом, функцией запуска двигателя с кнопки, люком с электроприводом и водительским креслом с электрорегулировками.

По габаритам Zotye T300 2019 модельного года, как и прежде, сопоставим с Hyundai Creta: 4387 мм в длину, 1835 мм в ширину и 1642 мм в высоту при колесной базе 2600 миллиметров.

Моторная гамма паркетника представлена безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 142 лошадиные силы, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Цены на новинку, судя по прайсу «бюджетной» версии, начинаются от 45 900 юаней или 450 000 рублей (по текущему курсу).

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