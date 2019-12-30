Jeep Cherokee установил новогодний рекорд скорости <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

1000-сильный Jeep разогнался до 290 км/час с елкой на крыше

Американское тюнинг ателье Hennessey дало дельный совет тем, кто обещал поставить новогоднюю елку еще вчера, но дотянул до последнего. Все, что нужно, для того, чтобы исправить положение это 1000-сильный автомобиль, на котором можно прокатить «зеленую» на скорости 290 км/час. Именно это и сделали энтузиасты, взяв на вооружение изрядно прокачанный Jeep Cherokee.

Безумная затея установила своеобразный рекорд. Само действие происходило на испытательном полигоне в Техасе, США. Американцы использовали 1000-сильную версию внедорожника, оснащенную доработанным 6,2-литровым 8-цилиндровым двигателем. Елка была закреплена на крыше таким образом, чтобы во время заезда она не отвалилась и не улетела. Впрочем, вид, по окончанию гонки, у нее был весьма потрепанный.

И все же Jeep Cherokee смог разогнаться до 290 км/час. Событие зафиксировали, а хвойный пассажир автомобиля получил титул «самой быстрой елкой в мире». К слову, ранее аналогичный рекорд принадлежал маслкару Dodge Challenger SRT Hellcat, который смог разогнаться до 280 км/час с елкой на борту.

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Источник AUTO.RIA.