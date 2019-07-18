Вторым пилотом команды Porsche в Формуле E назначен немец Андрэ Лоттерер

С назначением Андрэ Лоттерера вторым пилотом Porsche в Формуле Е завершился процесс формирования команды для участия в чемпионате ABB FIA Формулы Е сезона 2019/2020: основными гонщиками заводской команды Porsche в дебютном сезоне стали Нил Яни и Андрэ Лоттерер.

Немец Андрэ Лоттерер является заводским пилотом Porsche с 2017 года, а с сезона 2017/2018 он параллельно выступает в электрической гоночной серии. В своем первом сезоне в Формуле E он, выступая за команду Techeetah, два раза поднимался на подиум и стал восьмым в общем зачете. В чемпионате Формулы Е 2018/2019 он также завоевал два места на подиуме для команды DS Techeetah и в прошедшие выходные завершил чемпионат гонкой в Нью-Йорке, финишировав восьмым в зачете пилотов.

Свою гоночную карьеру Андрэ Лоттерер начал в молодые годы в картинге. Позднее он по традиции перешел в гонки формульного типа. После года, проведенного в качестве тест-пилота в Формуле-1 (2002), следующий этап его карьеры прошел в Японии: Лоттерер выступал параллельно в Формуле Nippon (сегодня Super Formula) и Super GT. В 2009 году он вернулся в Европу. Здесь он три раза одерживал победу в общем зачете «24 часов Ле-Мана» и один раз завоевал титул чемпиона мира в гонках WEC. Одновременно пилот из Дуйсбурга продолжал формульную карьеру в Японии. В 2014 он некоторое время выступал в Формуле 1 за команду Caterham.

Фриц Энцингер (вице-президент Porsche Motorsport): «Мы приняли абсолютно верное решение, выбрав Андрэ в качестве второго пилота команды Porsche в Формуле Е. Он на протяжении трех лет является заводским пилотом Porsche и хорошо знает команду и Нила. Также на пользу нам пойдет тот опыт, который Андрэ накопил за два сезона в Формуле Е. Нил и Андре образуют идеальный дуэт для дебюта заводской команды Porsche в Формуле Е. Мы рады тому, что в нашем первом сезоне чемпионата ABB FIA Формулы E 2019/2020 за нас будут выступать эти два сильных гонщика».

Андрэ Лоттерер (заводской пилот Porsche): «Я очень рад выступать за Porsche в сезоне 2019/2020 чемпионата ABB FIA Формулы Е. Я в семье Porsche с 2017 года, у меня сохранились самые лучшие воспоминания о совместных успехах, а также о сотрудничестве с Нилом. В 2017 году мы вместе выступали в команде Porsche LMP1, а в последние два года выступали за Rebellion Racing в чемпионате WEC. Просто здорово, что теперь мы будем командой Porsche в Формуле Е. Я рад новой задаче и предстоящему сотрудничеству».