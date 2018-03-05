20 машин столкнулись на трассе М4 “Дон”
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20 машин столкнулись на трассе М4 “Дон”
Март 05 14:08 2018

Несколько ДТП с участием почти 20 автомашин произошло на трассе “Дон” в Московской области.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее в экстренных службах сообщили, что в Подмосковье на федеральной автодороге М-4 “Дон” произошло ДТП с участием 20 автомобилей.

“По уточненной информации, на разных участках автотрассы произошло три-четыре ДТП с участием 17 машин”, – сказал собеседник агентства. Он отметил, что пострадавших нет.

В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. По одной из версий, автоаварии возникли из-за снегопада.

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  Article "tagged" as:
аварияГосавтоинспекцияДТППодмосковье
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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