Хендэ Мотор СНГ подвел итоги продаж i30 N за первое полугодие

Компания Хендэ Мотор СНГ сообщает о результатах продаж спортивного суббренда N. По итогам двух месяцев, в течение которых продавался Hyundai i30 N, компанией было реализовано 11 единиц этих автомобилей.

Общий объем продаж Hyundai, включая суббренд N, по итогам первого полугодия 2019 года достиг 88 026 автомобилей, что составило прирост в 1,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Бренд N появился в корейском Намьянге, в головном центре исследований и разработок Hyundai Motor. Ходовые качества моделей бренда оттачиваются на Нюрбургринге , одной из самых сложных, требовательных и опасных трасс мира, где располагается собственный Центр испытаний Hyundai.

Hyundai i30 N представлен в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре. На российском рынке модель представлена в 2 комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate. Максимальная рекомендованная розничная цена 2 200 000 руб. на комплектацию i30 N Sport и 2 350 000 руб. на комплектацию i30 N Ultimate.

Итоги продаж новых автомобилей Hyundai, реализованных компанией «Хендэ Мотор СНГ» на территории Российской Федерации за первое полугодие 2019: