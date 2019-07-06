Хендэ Мотор СНГ подвел итоги продаж i30 N за первое полугодие

Хендэ Мотор СНГ подвел итоги продаж i30 N за первое полугодие
Июль 06 17:04 2019

Компания Хендэ Мотор СНГ сообщает о результатах продаж спортивного суббренда N. По итогам двух месяцев, в течение которых продавался Hyundai i30 N, компанией было реализовано 11 единиц этих автомобилей.

Общий объем продаж Hyundai, включая суббренд N, по итогам первого полугодия 2019 года достиг 88 026 автомобилей, что составило прирост в 1,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Бренд N появился в корейском Намьянге, в головном центре исследований и разработок Hyundai Motor. Ходовые качества моделей бренда оттачиваются на Нюрбургринге , одной из самых сложных, требовательных и опасных трасс мира, где располагается собственный Центр испытаний Hyundai.

Hyundai i30 N представлен в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре. На российском рынке модель представлена в 2 комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate. Максимальная рекомендованная розничная цена 2 200 000 руб. на комплектацию i30 N Sport и 2 350 000 руб. на комплектацию i30 N Ultimate.

Итоги продаж новых автомобилей Hyundai, реализованных компанией «Хендэ Мотор СНГ» на территории Российской Федерации за первое полугодие 2019:

Модель6 месяцев (шт.)Всего

Седаны

SOLARIS30 71036 052
ELANTRA2 037
SONATA3 294
i30 N11
SUVCRETA34 62951 036
TUCSON11 403
SANTA FE5 004
МикроавтобусыH-1938938
Всего88 026

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AMSRUS
AMSRUS

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