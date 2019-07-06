Хендэ Мотор СНГ подвел итоги продаж i30 N за первое полугодие

Общий объем продаж Hyundai, включая суббренд N, по итогам первого полугодия 2019 года достиг 88 026 автомобилей, что составило прирост в 1,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.
Бренд N появился в корейском Намьянге, в головном центре исследований и разработок Hyundai Motor. Ходовые качества моделей бренда оттачиваются на Нюрбургринге , одной из самых сложных, требовательных и опасных трасс мира, где располагается собственный Центр испытаний Hyundai.
Hyundai i30 N представлен в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре. На российском рынке модель представлена в 2 комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate. Максимальная рекомендованная розничная цена 2 200 000 руб. на комплектацию i30 N Sport и 2 350 000 руб. на комплектацию i30 N Ultimate.
Итоги продаж новых автомобилей Hyundai, реализованных компанией «Хендэ Мотор СНГ» на территории Российской Федерации за первое полугодие 2019:
Седаны
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