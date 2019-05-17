Hyundai Motor Group разработала интеллектуальную систему очистки воздуха Smart Air Purification System

Hyundai Motor Group разработала интеллектуальную систему очистки воздуха Smart Air Purification System, которая отслеживает качество воздуха внутри салона автомобиля и автоматически его фильтрует.

Благодаря применению современных методов фильтрации система может удалять очень мелкие частицы как до начала поездки, так и очищать салонный воздух в процессе движения автомобиля. Эта инновация, вопрос о применении которой в будущих автомобилях Hyundai Motor Group уже рассматривается, была разработана в связи с растущей обеспокоенностью негативного влияния мелкой пыли на здоровье людей, особенно в густонаселенных городах.

Традиционные системы очистки воздуха работают только в течение установленного периода времени после включения, после чего отключаются, независимо от чистоты воздуха в салоне. В отличие от них новая система Smart Air Purification постоянно отслеживает качество воздуха внутри автомобиля и активирует очистку, если качество воздуха падает до уровня «Удовлетворительный» и ниже. Процесс очистки продолжается до тех пор, пока качество воздуха не поднимется до отметки «Отличный». Даже если качество наружного воздуха находится на уровне «Неудовлетворительный», система может очистить воздух внутри до уровня «Отличный» почти моментально.

Пассажиры могут следить за качеством воздуха в салоне на экране мультимедийной системы в реальном времени благодаря 16 показателям. Для этого используется классификация по стандартам Корейской корпорации по защите окружающей среды, где выделяются четыре уровня качества воздуха: «Отличный», «Хороший», «Удовлетворительный» и «Неудовлетворительный».

«Предлагая возможность дышать самым чистым воздухом даже в очень загрязненных районах, мы демонстрируем заботу и внимание по отношению к нашим клиентам, — отметил Шин Ён Сок, руководитель Группы по разработке дизайна внешних и внутренних систем. — Эта инновация является лишь одним из разрабатываемых Hyundai Motor Group проектов, нацеленных на создание самой лучшей атмосферы внутри автомобиля».

Инженеры Hyundai Motor Group разработали интегрированный лазерный датчик, который гарантирует долговечность и надежность системы. Обычные датчики часто выходят из строя из-за накопления частиц на измерительных линзах. Использование лазера позволяет обойти эту проблему, именно поэтому было выбрано данное решение. А проведенные тщательные испытания гарантируют, что моторы вентиляторов и датчики в системе очистки не выйдут из рабочего состояния ни при низких, ни при высоких температурах.

Новая система очистки воздуха в салоне оснащается эффективными воздушными фильтрами, которые повышают уровень фильтрации ультрамелких частиц с 94% до 99%. Кроме того, она включает модуль очистки от запахов на базе активированного угля, а также может автоматически закрывать окна автомобиля для оптимизации процесса очистки.