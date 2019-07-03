Обновленное предприятие Ford Sollers объявляет о начале операционной деятельности

В планах совместного предприятия Ford Sollers увеличить объемы производства

Обновленное совместное предприятие Ford Sollers сегодня официально начало операционную деятельность. В новой структуре компании акционеры Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» остаются партнерами, при этом ПАО «СОЛЛЕРС» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Как сообщалось ранее, Ford Sollers продолжит укреплять позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей с моделью Ford Transit и широкой линейкой версий специального и социального назначения на ее базе.

Производство Ford Transit продолжается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (г.Елабуга, Татарстан) по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. В планах совместного предприятия увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных брендов на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте. (С января по май 2019 года было реализовано более 4000 автомобилей Ford Transit, что соответствует 15% доле в сегменте двухтонного коммерческого транспорта).

В настоящее время на заводе идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года. Параллельно продолжается работа по расширению линейки специализированных модификаций, которая уже насчитывает более 55 версий от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок.

Еще одним из приоритетных проектов совместного предприятия Ford Sollers является дальнейшее развитие вертикальной локализации, которая предусматривает организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов. Так в этом году были локализованы и начались поставки бамперов для Ford Transit из материала «ТатхимПласт». Цепочка поставщиков включает: ПАО «Татнефть» – добыча, ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск) – базовые полимеры, ООО «ТатхимПласт» (г. Казань) – компаунды, ООО «Хитон Пласт 2» – бампер. Таким образом, вся производственная цепочка от добычи нефти и переработки сырья, до изготовления детали и ее установки на автомобиль локализована на 100% на предприятиях нефтехимической и автомобилестроительной отраслей Республики Татарстан. Также из локального сырья производятся панель приборов и дверные панели для Ford Transit.

Напомним, что ООО Форд Соллерс Елабуга, на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, 7 июня 2019 года подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для развития производства линейки Ford Transit в России.