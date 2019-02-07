SKODA KAMIQ: первое изображение интерьера

SKODA KAMIQ: первое изображение интерьера
Февраль 07 17:03 2019

Обновленный дизайн салона представила SKODA KAMIQ

Дизайн салона SKODA KAMIQ создан в соответствии с новой концепцией, которая была впервые представлена в шоу-каре VISION RS. Вынесенный отдельно дисплей информационно-развлекательной системы расположен высоко на панели, а его обрамление перекликается с контурными линиями капота. Эргономичный упор для запястья позволяет комфортно управлять сенсорным экраном.

Для SKODA KAMIQ также доступна опциональная виртуальная приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма – одним из самых крупных для автомобилей в этом сегменте. Новый дизайн передней панели идеально гармонирует с языком дизайна экстерьера. Боковые воздуховоды переходят в дверные панели и визуально делают салон еще более просторным.

Новая фактура отделки, теплая цветовая гамма и фоновое освещение

Передняя панель и отделка передних дверей выполнены из мягкого материала с кристаллическим орнаментом, который является неотъемлемой частью стиля SKODA. Фоновая подсветка с возможностью выбора цвета (оранжевый, красный или белый) позволяет создать в салоне уютную атмосферу и расставить эффектные визуальные акценты, контрастирующие со строчкой в обивке сидений. Опционально салон может быть отделан микрофиброй Suedia. В качестве дополнительного оснащения для максимального комфорта доступен обогрев лобового стекла, задних сидений и рулевого колеса.

Просторный салон и большая колесная база

Созданный на модульной платформе Modular Transverse Matrix (MQB), SKODA KAMIQ отличается традиционным для автомобилей SKODA просторным салоном. Колесная база автомобиля составляет 2 651 мм, благодаря чему запас свободного пространства для ног задних пассажиров достигает 73 мм. Сложив спинки задних сидений, объем багажника можно увеличить с 400 л до 1 395 л.

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  Article "tagged" as:
KamiqSkodaновый салон
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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