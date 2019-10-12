Сотрудники ДПС остановили беспилотный автомобиль для проверки документов

Сотрудники ДПС остановили беспилотный автомобиль для проверки документов
Октябрь 12 19:11 2019

В Иннополисе уже почти наступило будущее — по городу ездят беспилотные автомобили «Яндекса». Сотрудники ГИБДД обращаются с ними как с самыми обычными участниками дорожного движения, например, останавливают для выборочной проверки документов

Как рассказали «VC» в пресс-службе «Яндекса», их беспилотный автомобиль сотрудники ГИБДД остановили 8 октября. К счастью, в салоне машины находился инженер, который смог объясниться с инспекторами.

Что именно инженер, ехавший в беспилотнике, сказал сотрудникам ГИБДД, неизвестно. Но у пользователей интернета есть версии, как могла происходить встреча инспекторов и беспилотника.

«Яндекс» ведет работу над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси с 2016 года. Прототип беспилотника компания показала в мае 2017 года. Первые испытания автомобиля проводились в Москве, а для дальнейшего тестирования был выбран Иннополис в Татарстане.

На тему:

  Article "tagged" as:
беспилотный автомобильГАИГИБДДДПСтатарстанЯндекс
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Компания Jaguar Land Rover Россия завершила пробег между Москвой и Санкт-Петербургом на Jaguar I-PACE

Компания Jaguar Land Rover Россия завершила пробег между Москвой и Санкт-Петербургом на Jaguar I-PACE

Mitsubishi обновит Pajero

Mitsubishi обновит Pajero 0

Гибридный седан BMW 740e xDrive iPerformance вышел на рынок США

Гибридный седан BMW 740e xDrive iPerformance вышел на рынок США 1

write a comment

3 комментария

  1. Yuri Borodkin
    Октябрь 12, 19:33 #1 Yuri Borodkin

    Дыхните

  2. Игорь Феоктистов
    Октябрь 12, 19:36 #2 Игорь Феоктистов

    А как они его остановили?

  3. Виктор Попов
    Октябрь 12, 19:55 #3 Виктор Попов

    Там два чувака сидят – я видел. Один на месте водителя

Only registered users can comment.