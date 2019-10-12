Сотрудники ДПС остановили беспилотный автомобиль для проверки документов

В Иннополисе уже почти наступило будущее — по городу ездят беспилотные автомобили «Яндекса». Сотрудники ГИБДД обращаются с ними как с самыми обычными участниками дорожного движения, например, останавливают для выборочной проверки документов

Доброе утро. В нашем передовом Татарстане бравые гайцы тормознули БЕСПИЛОТНИК Яндекса. ЧТО ЭТИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?! pic.twitter.com/vk19xFCTGs — 🎃Spooky Max Z🎃 (@shaikhulud) October 11, 2019

Как рассказали «VC» в пресс-службе «Яндекса», их беспилотный автомобиль сотрудники ГИБДД остановили 8 октября. К счастью, в салоне машины находился инженер, который смог объясниться с инспекторами.

Что именно инженер, ехавший в беспилотнике, сказал сотрудникам ГИБДД, неизвестно. Но у пользователей интернета есть версии, как могла происходить встреча инспекторов и беспилотника.

Когда у Алисы обнаружилась скрытая функция "может договоримся, начальник?" — 🎃Spooky Max Z🎃 (@shaikhulud) October 11, 2019

Из багажника должен был вылезть робот из бостон динамикс с битой и решить вопрос — 🚀Стреляю тапками (@tapokshot) October 11, 2019

«Яндекс» ведет работу над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси с 2016 года. Прототип беспилотника компания показала в мае 2017 года. Первые испытания автомобиля проводились в Москве, а для дальнейшего тестирования был выбран Иннополис в Татарстане.