Сотрудники ДПС остановили беспилотный автомобиль для проверки документов

Доброе утро. В нашем передовом Татарстане бравые гайцы тормознули БЕСПИЛОТНИК Яндекса. ЧТО ЭТИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?! pic.twitter.com/vk19xFCTGs— 🎃Spooky Max Z🎃 (@shaikhulud) October 11, 2019
Доброе утро. В нашем передовом Татарстане бравые гайцы тормознули БЕСПИЛОТНИК Яндекса. ЧТО ЭТИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?! pic.twitter.com/vk19xFCTGs
— 🎃Spooky Max Z🎃 (@shaikhulud) October 11, 2019
Как рассказали «VC» в пресс-службе «Яндекса», их беспилотный автомобиль сотрудники ГИБДД остановили 8 октября. К счастью, в салоне машины находился инженер, который смог объясниться с инспекторами.
Что именно инженер, ехавший в беспилотнике, сказал сотрудникам ГИБДД, неизвестно. Но у пользователей интернета есть версии, как могла происходить встреча инспекторов и беспилотника.
Когда у Алисы обнаружилась скрытая функция "может договоримся, начальник?"— 🎃Spooky Max Z🎃 (@shaikhulud) October 11, 2019
Когда у Алисы обнаружилась скрытая функция "может договоримся, начальник?"
Из багажника должен был вылезть робот из бостон динамикс с битой и решить вопрос— 🚀Стреляю тапками (@tapokshot) October 11, 2019
Из багажника должен был вылезть робот из бостон динамикс с битой и решить вопрос
— 🚀Стреляю тапками (@tapokshot) October 11, 2019
«Яндекс» ведет работу над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси с 2016 года. Прототип беспилотника компания показала в мае 2017 года. Первые испытания автомобиля проводились в Москве, а для дальнейшего тестирования был выбран Иннополис в Татарстане.
C 2014 года www.amsrus.ru
Дыхните
А как они его остановили?
Там два чувака сидят – я видел. Один на месте водителя
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