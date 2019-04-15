Кабриолеты Aurus замечены рядом с Красной площадью

Кабриолеты Aurus, выполненные в стиле седана Aurus Senat S600 и лимузина Aurus L700, примут участие в параде Победы 9 мая.

Ролик, где два открытых закамуфлированных автомобиля заезжают на Красную площадь со стороны Манежной площади, опубликовали в Instagram.

Как сообщает Autonews.ru, о том, что НАМИ ведет разработку кабриолета, стало известно еще осенью 2017 года. Тогда сообщалось, что автомобили будут предназначены в первую очередь для участия в военных парадах и прочих торжествах, однако не исключено, что впоследствии они появится и в свободной продаже.

Дизайн открытых машин выполнят в стиле седана Aurus Senat S600 и лимузина Aurus L700. Оба автомобиля оснащаются гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.