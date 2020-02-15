Hyundai Motor представит новый концепт EV Prophecy на Международном автосалоне в Женеве

Новый концепт EV Prophecy выводит философию «чувственной спортивности» в дизайне Hyundai на новый уровень

Презентация EV Prophecy пройдет 03 марта на стенде компании

Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года. Экспозиция концепта продлится до 15 марта

В рамках дизайн-философии Hyundai «чувственная спортивность» новый концепт получил красивый силуэт, подчеркнутый элегантными изгибами, плавно нисходящими по широким задним крыльям, обеспечивая автомобилю отличную аэродинамику. Изящества задней части также добавляет корма, дополненная интегрированным спойлером со светодиодными фонарями.

«Prophecy не следует трендам. Он делает акцент на вечной красоте, которая выдержит проверку временем. Его знаковый дизайн призван расширить стилистический горизонт Hyundai», — считает глава Международного дизайн-центра Hyundai Ли Санг Юп (SangYup Lee).

Название Prophecy («Пророчество») отражает предназначение концепта, определяя направление развития будущего дизайна Hyundai, в то время как сам концепт становится образцом стиля для линейки электрических автомобилей Hyundai EV.

Мировая премьера концепта Hyundai EV Prophecy состоится 03 марта на Международном автомобильном салоне в Женеве (11:45, стенд 4252, зал 4). Hyundai Motor продемонстрирует свою стратегию электрификации в рамках концепции «Настоящий прогресс в воздухе» (Real Progress is in the Air), которая, в свою очередь, базируется на новой концепции бренда «Прогресс для человечества» (Progress for Humanity) и найдет отражение в содержании экспозиции.