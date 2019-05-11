Экспорт LADA на Ближний Восток и в Северную Африку

АВТОВАЗ расширяет экспортные границы на новых потенциальных рынках, за исключением Ирана

АВТОВАЗ, российский производитель автомобилей под брендом LADA, считает необходимым подчеркнуть, что в рамках среднесрочного плана развития регионы Ближний Восток и Северная Африка входят в сферу интересов экспортной деятельности российской Компании.

На сегодняшний день LADA успешно развивает свою деятельность с партнерами в Ливане, Иордании, Египте и Тунисе. Основной акционер АВТОВАЗа – Groupe Renault – оказывает полную поддержку дальнейшему развитию экспортной географии LADA на новых потенциальных рынках, за исключением Ирана.

В Иране АВТОВАЗ не продает LADA и не развивает никакие иные проекты с мая 2018 года.