На заводе Škoda Auto во Врхлаби выпущена трехмиллионная по счету автоматическая коробка передач DQ200

На заводе Škoda Auto во Врхлаби выпущена трехмиллионная по счету автоматическая коробка передач DQ200
Ноябрь 24 20:11 2019
  • Завод ŠKODA AUTO во Врхлаби, специализирующийся на выпуске автомобильных компонентов, считается одним из самых современных предприятий в концерне Volkswagen Group
  • Ежедневно во Врхлаби производится около 2 200 автоматических трансмиссий DSG с двумя сцеплениями
  • История успеха завода по Врхлаби началась после масштабной реновации в 2012 году

С конвейера завода ŠKODA во Врхлаби сошла трехмиллионная по счету автоматическая трансмиссия DQ200. Такой результат подчеркивает значимость предприятия в глобальной производственной сети Volkswagen Group

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Сегодня мы преодолели отметку в 3 миллиона выпущенных трансмиссий DQ200. Этот результат говорит о том, что даже спустя семь лет после своего выхода на рынок наши коробки передач остаются современными и широко востребованными во всем концерне. Кроме того, это демонстрирует высокий уровень экспертизы всей команды во Врхлаби. Я уверен, что в будущем мы достигнем новых производственных успехов на этом предприятии».

Иван Слимак (Ivan Slimák), управляющий завода во Врхлаби: «Востребованность трансмиссий DQ200 является прямым следствием успешной реорганизации завода, которая состоялась в 2012 году. Мы продолжаем последовательный курс на внедрение технологий Индустрии 4.0, которые обеспечивают нам высочайшую точность производства даже во время таких сложных операций, как установка поршня с возвратной пружиной».

На заводе Škoda Auto во Врхлаби выпущена трехмиллионная по счету автоматическая коробка передач DQ200На заводе Škoda Auto во Врхлаби выпущена трехмиллионная по счету автоматическая коробка передач DQ200

Трансмиссии DSG серии DQ200 разработаны с особым вниманием к деталям и устанавливаются на многие модели ŠKODA, а также на автомобили других брендов концерна Volkswagen Group. При этом на долю чешского бренда приходится 38% выпущенных во Врхлаби коробок передач, а остальные 62% – на автомобили концерна. Более половины трансмиссий компания отравляет в Германию; кроме того, они используются на заводах в Индии, Польше, России, Испании, ЮАР и Венгрии.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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