На заводе Škoda Auto во Врхлаби выпущена трехмиллионная по счету автоматическая коробка передач DQ200

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Сегодня мы преодолели отметку в 3 миллиона выпущенных трансмиссий DQ200. Этот результат говорит о том, что даже спустя семь лет после своего выхода на рынок наши коробки передач остаются современными и широко востребованными во всем концерне. Кроме того, это демонстрирует высокий уровень экспертизы всей команды во Врхлаби. Я уверен, что в будущем мы достигнем новых производственных успехов на этом предприятии».

Иван Слимак (Ivan Slimák), управляющий завода во Врхлаби: «Востребованность трансмиссий DQ200 является прямым следствием успешной реорганизации завода, которая состоялась в 2012 году. Мы продолжаем последовательный курс на внедрение технологий Индустрии 4.0, которые обеспечивают нам высочайшую точность производства даже во время таких сложных операций, как установка поршня с возвратной пружиной».