К 2035 году на всех заводах Ford будет применяться энергия из природных источников

В 1999 году Ford Motor Company стала первой компанией в отрасли, которая опубликовала «Отчет об устойчивом развитии». На протяжении последних 20 лет Ford предпринимает все больше усилий в области устойчивого развития и прошла долгий путь со времени выхода первого отчета, который изначально был посвящен вопросам охраны окружающей среды.
«Мы намерены оказывать положительное влияние на планету и те сообщества, в которых живем и работаем, – говорит Ким Питтель (Kim Pittel), вице-президент по рациональному использованию ресурсов, охране окружающей среды и технике безопасности Ford. – Совместно с нашими партнерами и поставщиками мы ищем решения, позволяющие защитить нашу планету и повысить качество жизни людей. Вместе мы способны достичь намного более впечатляющих результатов и целей».
Подход компании к обеспечению устойчивого развития постоянно развивался и сейчас охватывает гораздо больше сфер нашей жизни. Прошлый год во многом стал решающим для этого прогресса. Только за 2018 год компания Ford:
Видение будущего
Чтобы подготовиться к следующим двум десятилетиям, компания Ford берет за основу амбициозные планы прошлого отчета и ставит перед собой несколько новых целей в рамках трансформации в компанию, которая создает «умные» автомобили для «умного» мира:
Работа над концепцией
В то время как амбициозные планы формируют долгосрочную стратегию устойчивого развития Ford, компания также наметила новые конкретные ориентиры:
В рамках инициативы по электрификации всего модельного ряда, в апреле на специальном мероприятии Go Electric в Амстердаме Ford представила расширенную линейку автомобилей, состоящую из 16 электрических моделей для Европы. С помощью экологически чистой энергии они снизят уровень загрязнения и шума в городах.
Линейка, охватывающая весь модельный ряд от малых семейных автомобилей до внедорожников, будет выпускаться под новым брендом Ford Hybrid, а в перспективе добавится спортивный SUV, вдохновленный моделью Mustang, и полностью электрический грузовой Transit.
Предыдущие инициативы Ford, помогающие компании сохранять приверженность принципам устойчивого развития на своих производственных предприятиях, включают:
Уже более десяти лет Ford использует на 100% «зеленую» электроэнергию на всех своих объектах в Кёльне, в том числе электричество с трех ГЭС в Норвегии и Швеции.
Помимо амбициозных целей и ориентиров в области устойчивого развития компания Ford официально запустила программу SHE-MOVES (Strengthening Her: Mobilizing Ventures for Social Innovation). Это целевая программа Ford Motor Company и фонда Ford Fund, которая направлена на поддержку общественных инициатив в пользу женщин и детей в Индии, ЮАР и Нигерии и создание доступной мобильности для всех
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