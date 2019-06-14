К 2035 году на всех заводах Ford будет применяться энергия из природных источников

Ford Motor Company выпустила 20-й ежегодный «Отчет об устойчивом развитии», в котором компания подводит итоги за прошедшие двадцать лет и рассказывает об амбициозных планах и новых целях.

В 1999 году Ford Motor Company стала первой компанией в отрасли, которая опубликовала «Отчет об устойчивом развитии». На протяжении последних 20 лет Ford предпринимает все больше усилий в области устойчивого развития и прошла долгий путь со времени выхода первого отчета, который изначально был посвящен вопросам охраны окружающей среды.

«Мы намерены оказывать положительное влияние на планету и те сообщества, в которых живем и работаем, – говорит Ким Питтель (Kim Pittel), вице-президент по рациональному использованию ресурсов, охране окружающей среды и технике безопасности Ford. – Совместно с нашими партнерами и поставщиками мы ищем решения, позволяющие защитить нашу планету и повысить качество жизни людей. Вместе мы способны достичь намного более впечатляющих результатов и целей».

Подход компании к обеспечению устойчивого развития постоянно развивался и сейчас охватывает гораздо больше сфер нашей жизни. Прошлый год во многом стал решающим для этого прогресса. Только за 2018 год компания Ford:

Провела официальную оценку соблюдения основных прав человека, декларированных ООН Достигла своей предыдущей цели, поставленной в 2010 году: на восемь лет раньше установленного срока сократила выбросы парниковых газов от производства автомобилей на 30% Заявила об амбициозной цели – полном прекращении забора воды из естественных источников для производственных процессов и использовании пресной воды только для употребления людьми.

Видение будущего

Чтобы подготовиться к следующим двум десятилетиям, компания Ford берет за основу амбициозные планы прошлого отчета и ставит перед собой несколько новых целей в рамках трансформации в компанию, которая создает «умные» автомобили для «умного» мира:

Способствовать развитию человеческого прогресса посредством обеспечения мобильности и доступности для каждого Стать самой открытой компанией в мире Ответственно использовать источники сырья для производства автомобилей на всех предприятиях компании Использовать только переработанный пластик и пластик из возобновляемых источников для производства автомобилей во всем мире

Работа над концепцией

В то время как амбициозные планы формируют долгосрочную стратегию устойчивого развития Ford, компания также наметила новые конкретные ориентиры:

Ford продолжит вносить свой вклад в сокращение выбросов CO2 в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата. Первый отчет компании Ford по изменению климата (Climate Change Scenario Report), опубликованный вместе с «Отчетом об устойчивом развитии», содержит подробное описание взглядов Ford на проблему перехода к низкоуглеродной экономике и ее подхода к уверенному и гибкому управлению климатическими рисками в будущем. Ford к 2030 году полностью прекратит использование одноразового пластика в производстве. К 2035 году на всех заводах Ford во всем мире будут использовать на 100% возобновляемую энергию. Это означает, что компания будет применять энергию из природных источников: гидроэнергетику, геотермальную энергию, энергию ветра или солнца. В качестве шага к достижению этой цели компания намерена совершать крупные закупки возобновляемой энергии по программе MIGreenPower, проводимой DTE Energy. Благодаря этому выработка 500 000 мегаватт-часов энергии ветра станет возможной в штате Мичиган. Это крупнейшая закупка в области возобновляемой энергии для компании Ford.

Устойчивое развитие в Европе

В рамках инициативы по электрификации всего модельного ряда, в апреле на специальном мероприятии Go Electric в Амстердаме Ford представила расширенную линейку автомобилей, состоящую из 16 электрических моделей для Европы. С помощью экологически чистой энергии они снизят уровень загрязнения и шума в городах.

Линейка, охватывающая весь модельный ряд от малых семейных автомобилей до внедорожников, будет выпускаться под новым брендом Ford Hybrid, а в перспективе добавится спортивный SUV, вдохновленный моделью Mustang, и полностью электрический грузовой Transit.

Предыдущие инициативы Ford, помогающие компании сохранять приверженность принципам устойчивого развития на своих производственных предприятиях, включают:

Центр дистрибуции запчастей для обслуживания европейских автомобилей Ford в Кёльне (European Parts and Distribution Centre) оснащен фотоэлектрической солнечной панелью от немецкого поставщика энергии RheinEnergie. Панель ежегодно поставляет в сеть 1,100 мегаватт-часов электроэнергии. Этого достаточно для электроснабжения 370 средних домохозяйств в Кёльне. На крупнейшем предприятии компании, производящем дизельные двигатели, Дизельном центре Ford в Дагенхэме (Великобритания), установлены три ветряные турбины. Они поставляют достаточное количество экологически чистой энергии для питания цеха конечной сборки. В Румынии в октябре прошлого года открылся первый европейский Ford Resource and Engagement Centre. Инвестиции в него составили 1 миллион долларов.

Уже более десяти лет Ford использует на 100% «зеленую» электроэнергию на всех своих объектах в Кёльне, в том числе электричество с трех ГЭС в Норвегии и Швеции.

Другие важные моменты, освещенные в «Отчете устойчивого развития»

Помимо амбициозных целей и ориентиров в области устойчивого развития компания Ford официально запустила программу SHE-MOVES (Strengthening Her: Mobilizing Ventures for Social Innovation). Это целевая программа Ford Motor Company и фонда Ford Fund, которая направлена на поддержку общественных инициатив в пользу женщин и детей в Индии, ЮАР и Нигерии и создание доступной мобильности для всех