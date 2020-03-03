Новые условия кредитования на покупку автомобилей Subaru

С 1 марта 2020 года во всех салонах официальных дилеров Subaru в России действуют новые улучшенные процентные ставки в рамках кредитной программы Subaru Drive

Теперь с учётом страхования минимальная ставка по кредиту составляет 4% годовых.

Совместно с банками-партнёрами ВТБ, Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Сетелем для покупателей новых автомобилей Subaru 2019 года выпуска нашей компанией было подготовлено три плана банковского обслуживания с минимальными ставками и максимально выгодными условиями.

План Выгодный позволяет взять кредит сроком от 12 до 60 месяцев. В рамках данной программы при оформлении кредита на год в случае приобретения полиса добровольного страхования и при уровне первоначального взноса от 40% у покупателя есть возможность получить самую минимальную кредитную ставку в размере 4% годовых (6.5% без страховки).

План Классический — это кредит сроком от 24 до 36 месяцев и процентной ставкой от 9.5% годовых при условии оформления полиса добровольного страхования и при первоначальном взносе от 10% до 39.99% от стоимости нового автомобиля.

План Оптимальный при сроке кредитования 60 месяцев и в случае приобретения полиса добровольного страхования позволяет оформить кредит с процентной ставкой 10% (12.4% без страховки). Первоначальный взнос должен быть от 10% до 39.99%.

Данные обновленные условия действуют с 1 марта 2020 года и распространяются на модели Subaru XV, Forester, Outback, Legacy и WRX/STI исключительно 2019 года выпуска.

Подробные условия кампании уточняйте на сайте и у официальных дилеров Subaru.