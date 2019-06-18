Итоговые результаты третьего дня Ралли Сардинии

Испанский экипаж вышел на старт утром последнего дня, намереваясь сохранить за собой второе место после уверенного выступления в течение выходных. Однако лидер гонки Отт Тянак совершил ошибку на шоу-спецучастке и скатился вниз. В результате Сордо, который шел вторым, завоевал первую победу за Hyundai Motorsport и вторую в своей карьере WRC.
Андреас Миккельсен и Андерс Джагер-Амланд (Anders Jaeger-Amland) нацеливались на четвертое место, но им предстояло отыграть 14-секундное отставание от Элфина Эванса. Однако норвежцы с блеском справились с этой задачей, выиграв все спецучастки утром последнего дня. Их усилия были вознаграждены попаданием на третье место, которое стало их вторым подиумом в 2019 году и принесло команде Hyundai Motorsport двойное попадание в тройку сильнейших.
Воскресный маршрут состоял из двух проездов на спецучастках Cala Flumini протяженностью 14,06 км и Sassari-Argentiera длиной 6,89 км, на узких, пыльных и скоростных дорогах, где особую роль играет точность пилотирования и концентрация. Последний заезд стал шоу-спецучастком, за который давались дополнительные очки в чемпионате пилотов, и Миккельсен набрал в нем максимальные пять очков (впервые после Испании 2015), а Тьерри Невилль (Thierry Neuville), ставший на этом этапе ралли шестым, взял три очка.
Следующее ралли
Финальная классификация – Ралли Сардинии
Турнирная таблица пилотов в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA
После этапа 8
Турнирная таблица производителей в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA
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