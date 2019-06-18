Итоговые результаты третьего дня Ралли Сардинии

Итоговые результаты третьего дня Ралли Сардинии
Июнь 18 20:09 2019

Hyundai Motorsport завоевала третью победу в Чемпионате мира FIA по ралли 2019 (WRC) после драматичной развязки на Ралли Сардинии, где триумфаторами оказались Дани Сордо и Карлос дель Баррио.

Испанский экипаж вышел на старт утром последнего дня, намереваясь сохранить за собой второе место после уверенного выступления в течение выходных. Однако лидер гонки Отт Тянак совершил ошибку на шоу-спецучастке и скатился вниз. В результате Сордо, который шел вторым,  завоевал первую победу за Hyundai Motorsport и вторую в своей карьере WRC.

Андреас Миккельсен и Андерс Джагер-Амланд (Anders Jaeger-Amland) нацеливались на четвертое место, но им предстояло отыграть 14-секундное отставание от Элфина Эванса. Однако норвежцы с блеском справились с этой задачей, выиграв все спецучастки утром последнего дня. Их усилия были вознаграждены попаданием на третье место, которое стало их вторым подиумом в 2019 году и принесло команде Hyundai Motorsport двойное попадание в тройку сильнейших.

Воскресный маршрут состоял из двух проездов на спецучастках Cala Flumini протяженностью 14,06 км и Sassari-Argentiera длиной 6,89 км, на узких, пыльных и скоростных дорогах, где особую роль играет точность пилотирования и концентрация. Последний заезд стал шоу-спецучастком, за который давались дополнительные очки в чемпионате пилотов, и Миккельсен набрал в нем максимальные пять очков (впервые после Испании 2015), а Тьерри Невилль (Thierry Neuville), ставший на этом этапе ралли шестым, взял три очка.

Следующее ралли

  • В WRC наступает традиционный летний перерыв, после которого чемпионат продолжится этапом в Финляндии, который пройдет 1–4 августа
  • Это будет пятый подряд гравийный этап в календаре 2019 года, и у команд будет шесть недель на подготовку к этой экстремально скоростной гонке

Ралли Сардинии

Финальная классификация – Ралли Сардинии

1Д. СордоК. дель БарриоHyundai i20 Coupe WRC3:32:27,2
2Т. СуниненЯ. ЛехтиненFord Fiesta WRC+13,7
3А. МиккельсенА. Джагер-АмландHyundai i20 Coupe WRC+32,6
4Э. ЭвансС. МартинFord Fiesta WRC+33,5
5О. ТянакМ. ЯрвеойаToyota Yaris WRC+1:30,1
6Т. НевилльН. ЖилсулHyundai i20 Coupe WRC+2:16,7
7Э. ЛаппиЯ. ФермCitroen C3 WRC+2:59,6
8К. МикС. МаршаллToyota Yaris WRC+4:40,1
9К. РованперяЯ. ФлалттуненSkoda Fabia R5+8:24,6
10Я.КопецкиП. ДреслерSkoda Fabia R5+8:49,2

Турнирная таблица пилотов в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA

После этапа 8

1О. Тянак150
2С. Ожье146
3Т. Невилль143
4Э. Эванс78
5Т. Сунинен62
6К. Мик60
7А. Миккельсен56
8Д. Сордо52
9Э. Лаппи40
10Я. М. Латвала40
11С. Лёб39

Турнирная таблица производителей в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA

После этапа 8

1Hyundai Shell Mobis World Rally Team242
2Toyota Gazoo Racing World Rally Team198
3Citroen Total World Rally Team170
4M-Sport Ford World Rally Team152

Все результаты подлежат официальному подтверждению FIA.

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AMSRUS

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