Итоговые результаты третьего дня Ралли Сардинии

Hyundai Motorsport завоевала третью победу в Чемпионате мира FIA по ралли 2019 (WRC) после драматичной развязки на Ралли Сардинии, где триумфаторами оказались Дани Сордо и Карлос дель Баррио.

Испанский экипаж вышел на старт утром последнего дня, намереваясь сохранить за собой второе место после уверенного выступления в течение выходных. Однако лидер гонки Отт Тянак совершил ошибку на шоу-спецучастке и скатился вниз. В результате Сордо, который шел вторым, завоевал первую победу за Hyundai Motorsport и вторую в своей карьере WRC.

Андреас Миккельсен и Андерс Джагер-Амланд (Anders Jaeger-Amland) нацеливались на четвертое место, но им предстояло отыграть 14-секундное отставание от Элфина Эванса. Однако норвежцы с блеском справились с этой задачей, выиграв все спецучастки утром последнего дня. Их усилия были вознаграждены попаданием на третье место, которое стало их вторым подиумом в 2019 году и принесло команде Hyundai Motorsport двойное попадание в тройку сильнейших.

Воскресный маршрут состоял из двух проездов на спецучастках Cala Flumini протяженностью 14,06 км и Sassari-Argentiera длиной 6,89 км, на узких, пыльных и скоростных дорогах, где особую роль играет точность пилотирования и концентрация. Последний заезд стал шоу-спецучастком, за который давались дополнительные очки в чемпионате пилотов, и Миккельсен набрал в нем максимальные пять очков (впервые после Испании 2015), а Тьерри Невилль (Thierry Neuville), ставший на этом этапе ралли шестым, взял три очка.

Следующее ралли

В WRC наступает традиционный летний перерыв, после которого чемпионат продолжится этапом в Финляндии, который пройдет 1–4 августа

Это будет пятый подряд гравийный этап в календаре 2019 года, и у команд будет шесть недель на подготовку к этой экстремально скоростной гонке

Финальная классификация – Ралли Сардинии

1 Д. Сордо К. дель Баррио Hyundai i20 Coupe WRC 3:32:27,2 2 Т. Сунинен Я. Лехтинен Ford Fiesta WRC +13,7 3 А. Миккельсен А. Джагер-Амланд Hyundai i20 Coupe WRC +32,6 4 Э. Эванс С. Мартин Ford Fiesta WRC +33,5 5 О. Тянак М. Ярвеойа Toyota Yaris WRC +1:30,1 6 Т. Невилль Н. Жилсул Hyundai i20 Coupe WRC +2:16,7 7 Э. Лаппи Я. Ферм Citroen C3 WRC +2:59,6 8 К. Мик С. Маршалл Toyota Yaris WRC +4:40,1 9 К. Рованперя Я. Флалттунен Skoda Fabia R5 +8:24,6 10 Я.Копецки П. Дреслер Skoda Fabia R5 +8:49,2

Турнирная таблица пилотов в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA

После этапа 8

1 О. Тянак 150 2 С. Ожье 146 3 Т. Невилль 143 4 Э. Эванс 78 5 Т. Сунинен 62 6 К. Мик 60 7 А. Миккельсен 56 8 Д. Сордо 52 9 Э. Лаппи 40 10 Я. М. Латвала 40 11 С. Лёб 39

Турнирная таблица производителей в Чемпионате мира по ралли 2019 FIA

После этапа 8

1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 242 2 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 198 3 Citroen Total World Rally Team 170 4 M-Sport Ford World Rally Team 152

Все результаты подлежат официальному подтверждению FIA.