В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

По ее словам, сервис обязан предоставлять информацию по официальным запросам правоохранительных органов. «Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — заявила Рожкова, добавив, что обычно силовики не сообщают, является человек подозреваемым или потерпевшим.
Ранее в телеграм-канале Baza появились показания экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Он рассказал, что узнал адрес журналиста, запросив историю поездок Голунова в «Яндекс.Такси».
Рожкова не ответила «Медиазоне», передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
По словам Рожковой, «Яндекс.Такси» обязан предоставлять информацию правоохранителям по законам «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуальному кодексу.
При этом «Роскомсвобода» замечает, что «Яндекс.Такси» нет в реестре организаторов распространения информации. Это значит, что сервис «имеет право не предоставлять правоохранителям никаких данных».
В компании также заявили, что отвечают на официальные запросы ведомств, оформленные и переданные в юридическую службу «Яндекс.Такси». При этом сам Голунов утверждает, что Ляховец отправил запрос в сервис со своей личной почты на Mail.ru.
По материалам Snob.ru
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