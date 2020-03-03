В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова подтвердила «Медиазоне», что сервис передает истории поездок своих пользователей силовым ведомствам

По ее словам, сервис обязан предоставлять информацию по официальным запросам правоохранительных органов. «Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — заявила Рожкова, добавив, что обычно силовики не сообщают, является человек подозреваемым или потерпевшим.

Что еще известно

Ранее в телеграм-канале Baza появились показания экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Он рассказал, что узнал адрес журналиста, запросив историю поездок Голунова в «Яндекс.Такси».

Рожкова не ответила «Медиазоне», передавал ли сервис данные журналиста силовикам.

Что важно знать

По словам Рожковой, «Яндекс.Такси» обязан предоставлять информацию правоохранителям по законам «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуальному кодексу.

При этом «Роскомсвобода» замечает, что «Яндекс.Такси» нет в реестре организаторов распространения информации. Это значит, что сервис «имеет право не предоставлять правоохранителям никаких данных».

В компании также заявили, что отвечают на официальные запросы ведомств, оформленные и переданные в юридическую службу «Яндекс.Такси». При этом сам Голунов утверждает, что Ляховец отправил запрос в сервис со своей личной почты на Mail.ru.

По материалам Snob.ru