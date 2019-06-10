Автотюнеры подарили вторую жизнь BMW M3 DTM Edition 1990 года выпуска

Классический BMW получил 195-литровый мотор и ценник в 90 тысяч долларов.

Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3. Автомобиль, который продается за 90 015 долларов США, получил ряд очень профессиональных доработок и теперь может дать фору многим новым машинам на трассе Нюрбургринг.

М3 получил большое количество доработок, в том числе каркас безопасности, новую подвеску и распорки, карбоновое заднее антикрыло Sport EVO, карбоновый спойлер на переднем бампере, карбоновые корпуса наружних зеркал, гоночные колеса BBS с титановыми болтами, спортивную выхлопную систему, гоночный выпускной коллектор, модифицированную силовую установку и, конечно же, новый цвет кузова Speed ​​Yellow.

Не остался без внимания и интерьер новинки — в салоне появились карбоновые вставки, карбоновые гоночные сиденья Recaro с шеститочечными ремнями безопасности, а также съемный гоночный руль.

Что касается мощности, то в объявлении говорится, что, несмотря на то, что на одометре автомобиля указана цифра в 101 880 км пробега, его 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 195 л.с. проехал не более 2 000 км. И за все это тюнеры просят всего чуть более 90 тыс. долларов.

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