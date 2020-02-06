В России появятся перекрестки с искусственным интеллектом

В российских регионах планируют обустроить перекрестки, которые смогут следить за дорожной ситуацией с помощью ГЛОНАСС и искусственного интеллекта. Первые “умные” перекрестки появятся в 2022 году

“Умные” перекрестки, которые смогут автоматические пропускать скорые, пожарных и машины ГИБДД, появятся в российских регионах в 2022 году.

Первые перекрестки нового типа оборудуют в Новосибирске и Перми, а до других городов России они доберутся не ранее 2023 года. Перекрестки будут работать на базе искусственного интеллекта, который следит за дорогой, используя данные платформы “Автодата”.

В число задач “умных” перекрестков войдет уменьшение количества аварий, выявление опасных участков дорог, а также усовершенствование адаптивной системы дорожного управления, которая во многих областях страны не отвечает стандартам безопасности, сообщает ТАСС в среду со ссылкой на вице-президента НП “Глонасс” Евгения Белянко.

По данным экспертов, благодаря искусственному интеллекту удастся уменьшить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Система также сможет прогнозировать вероятность возникновения пробок и столкновения машин при плотном трафике.

Платформа “Автодата”, которая будет предоставлять данные перекресткам, находится на стадии разработки. Она будет собирать и хранить огромный массив информации о перемещении и скорости автомобилей, что в будущем позволит им взаимодействовать с цифровой дорожной инфраструктурой.

Источник Авторамблер.