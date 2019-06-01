Шампунь для двигателя Castrol Engine Shampoo

Castrol представляет новинку – шампунь для промывки двигателя Castrol Engine Shampoo

Производитель премиальных моторных масел Castrol выводит на российский рынок новый продукт – добавку к моторному маслу для промывки системы смазки Castrol Engine Shampoo. Продукт расширяет линейку сервисных жидкостей Castrol и появится в продаже в начале июня.

Современный режим движения может приводить к появлению отложений в системе смазки двигателя и его износу, что снижает его производительность. Современные моторные масла обычно справляются с этими проблемами, но случаются ситуации, когда может понадобиться дополнительное очищение. Использование продукта рекомендуется при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, использовании топлива нестабильного качества, несоблюдении рекомендованных сроков замены масла или, если неизвестна история обслуживания автомобиля, например, при покупке автомобиля с пробегом.

Для продления жизни двигателя и повышении эффективности его работы эксперты компании Castrol разработали Castrol Engine Shampoo – добавку к моторному маслу для промывки системы смазки двигателя. Продукт разработан на основе компонентов, которые активно взаимодействуют с ранее образовавшимися отложениями, позволяя им свободно стекать в поддон двигателя. Таким образом, продукт удаляет до 85% загрязнений из системы смазки.

Использование данного средства очень простое: перед очередной заменой масла необходимо залить одну бутылку Castrol Engine Shampoo в систему смазки и дать двигателю поработать около 10 минут на холостом ходу. После чего, нужно выключить двигатель и слить всю жидкость вместе с отработанным маслом. Далее следует заменить фильтр и залить свежее масло.

Добавка не содержит растворителей, прошла полный цикл испытаний и полностью соответствует требованиям стандартов API SN / ILSAC GF-5 в части совместимости с материалами сальников и уплотнений, применяющихся при производстве двигателей, и поэтому не наносит им вреда.

Добавка к моторному маслу для промывки системы смазки Castrol Engine Shampoo полностью совместима и одобрена к применению совместно со всеми типами моторных масел и не оказывает влияния на работу вновь залитого масла.