Привлекательные предложения на покупку автомобилей SKODA в марте

Привлекательные предложения на покупку автомобилей SKODA в марте
Март 04 20:06 2019

Только в марте выгодные предложения автолюбителям SKODA

С наступлением весны ŠKODA AUTO Россия предлагает клиентам новые выгодные условия. Теперь в акциях также участвуют автомобили 2019 года выпуска, а для моделей, произведенных в 2018 году, действуют еще более привлекательные предложения. Так, при покупке флагманского SUPERB выгода составит до 250 000 рублей. Приобретая «сердце бренда» модель OCTAVIA, можно сэкономить до 202 400 рублей, а компактный лифтбэк RAPID – до 158 100 рублей.

Привлекательные предложения на покупку автомобилей SKODA в марте (1)

С 01 по 31 марта продолжают действовать привлекательные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка для моделей RAPID и KODIAQ составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 30%, а для будущих владельцев OCTAVIA предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки SUBERB, смогут воспользоваться кредитом SIMPLY CLEVER со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 30%.

Привлекательные предложения на покупку автомобилей SKODA в марте (3)

На тему:

  Article "tagged" as:
Skodaвыгодное предложение
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели

В 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели 0

Volvo XC40 получил высшую оценку по безопасности в тестах Euro NCAP

Volvo XC40 получил высшую оценку по безопасности в тестах Euro NCAP 0

Audi представила новые кабриолеты A5 и S5

Audi представила новые кабриолеты A5 и S5 0