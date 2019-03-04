Привлекательные предложения на покупку автомобилей SKODA в марте

Только в марте выгодные предложения автолюбителям SKODA

С наступлением весны ŠKODA AUTO Россия предлагает клиентам новые выгодные условия. Теперь в акциях также участвуют автомобили 2019 года выпуска, а для моделей, произведенных в 2018 году, действуют еще более привлекательные предложения. Так, при покупке флагманского SUPERB выгода составит до 250 000 рублей. Приобретая «сердце бренда» модель OCTAVIA, можно сэкономить до 202 400 рублей, а компактный лифтбэк RAPID – до 158 100 рублей.

С 01 по 31 марта продолжают действовать привлекательные предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка для моделей RAPID и KODIAQ составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 30%, а для будущих владельцев OCTAVIA предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки SUBERB, смогут воспользоваться кредитом SIMPLY CLEVER со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 30%.