Новый Range Rover Evoque доступен в дилерских центрах России

Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте продаж нового Range Rover Evoque.

Модель будет доступна в официальных дилерских центрах компании с 6 июня 2019 года. Стоимость Range Rover Evoque на российском рынке стартует от 2 941 000 рублей.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Range Rover Evoque в рублях:

комплектация Standard: от 2 941 000;

комплектация S: от 3 337 000;

комплектация SE: от 3 746 000;

комплектация R-Dynamic S: от 3 471 000;

комплектация R-Dynamic SE: от 3 881 000;

комплектация R-Dynamic HSE: от 4 318 000;

комплектация First Edition: от 4 637 000.

Range Rover Evoque стал самым инновационным представителем культового семейства роскошных внедорожников. Модель получила такие революционные функции, как систему «прозрачного капота» Ground View и интеллектуальное зеркало заднего вида ClearSight, способное трансформироваться в цифровой экран. Кроме того, архитектура нового Evoque позволяет интегрировать передовые электрические платформы: в частности теперь модель доступна с 48-вольтовой системой мягкого гибрида (MHEV).

Уже в базовой комплектации новый Range Rover Evoque стоимостью 2 941 000 рублей оснащен широким рядом опций. Российские потребители смогут оценить все преимущества пакета холодного климата: с минусовыми температурами позволит справиться предпусковой подогрев двигателя, подогрев сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. С помощью функции InControl Remote владельцы смогут дистанционно закрыть и открыть автомобиль, определить его местоположение и настроить комфортную температуру салона перед поездкой, а также отследить маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов.

Также на Range Rover Evoque по умолчанию доступна мультимедийная система Touch Pro с сенсорным 10-дюймовым экраном, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, рулевое колесо с отделкой кожей, светодиодные головные фары. Широкий диапазон систем активной безопасности и помощи водителю включает функцию предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и систему автономного экстренного торможения. Помимо этого, уже базовая версия модели демонстрирует внушительные внедорожные возможности: система полного привода с функцией Terrain Response 2 позволяет автоматически распознать тип поверхности и дорожные условия, активизируя при этом соответствующие настройки автомобиля.

В России новый Range Rover Evoque представлен в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, клиентам доступна специальная версия First Edition.

При покупке нового Range Rover Evoque клиенты Jaguar Land Rover могут приобрести услугу «Сервисный пакет», которая покрывает все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Сервисный пакет позволяет сократить расходы на техническое обслуживание до 50%. В него входят все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя, такие как замена моторного масла, всех фильтров, технических жидкостей, ремней, тормозных шлангов и свечей зажигания. В стоимость пакета включена стоимость работ и запасных частей. Также он может быть привязан к VIN-номеру и передан новому владельцу при продаже автомобиля. Стоимость сервисного пакета для бензиновых моделей составляет 79 000 рублей, для дизельных – 96 000 рублей.