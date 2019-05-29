Компания СУЗУКИ МОТОР РУС попала в топ-3 европейских дистрибьюторов Suzuki

Российское представительство марки расположилось на третьем месте в рейтинге Suzuki Motor Corporation среди европейских автомобильных дистрибьюторов Suzuki по итогам программы “SERVICE AWARD FOR DISTRIBUTORS” за 2018 финансовый год.
Показатель качества работы представительства ежегодно складывается из целого ряда критериев, определенных Suzuki Motor Corporation. В 2018 финансовом году оценивались следующие критерии:
– работа, направленная на улучшение качества автомобилей Suzuki;
– эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами;
– организация профессионального технического обучения дилеров Suzuki;
– соблюдение дилерами Suzuki стандартов и процедур автопроизводителя.
По перечисленным критериям дистрибьютерам выставлялись оценки, которые складывались в общий балл. Наибольшее количество баллов представительство Suzuki в России получило за проделанную работу по улучшению качества автомобилей Suzuki и эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами.
ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» уделяет огромное внимание работе со своими дилерами. Помимо оценки лучших, компания ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания.
«Результат, который продемонстрировала вся моя команда по итогам прошедшего года, безусловно, впечатляет. Но! Для меня это не стало неожиданностью, поскольку в России у Suzuki очень высокие требования к работе наших дилеров. При этом мы не забываем и об улучшении качества автомобилей, адаптируем их для российских условий и стараемся быть максимально лояльными к нашим клиентам – многочисленные акции и скидки уже стали традиционными. Коллег из глобального офиса благодарю за высокую оценку нашей работы», – заявил генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.
C 2014 года www.amsrus.ru