Компания СУЗУКИ МОТОР РУС попала в топ-3 европейских дистрибьюторов Suzuki

За проделанную работу по улучшению качества автомобилей Suzuki и эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами представительство Suzuki в России получило высокую оценку

Российское представительство марки расположилось на третьем месте в рейтинге Suzuki Motor Corporation среди европейских автомобильных дистрибьюторов Suzuki по итогам программы “SERVICE AWARD FOR DISTRIBUTORS” за 2018 финансовый год.

Показатель качества работы представительства ежегодно складывается из целого ряда критериев, определенных Suzuki Motor Corporation. В 2018 финансовом году оценивались следующие критерии:

– работа, направленная на улучшение качества автомобилей Suzuki;

– эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами;

– организация профессионального технического обучения дилеров Suzuki;

– соблюдение дилерами Suzuki стандартов и процедур автопроизводителя.

По перечисленным критериям дистрибьютерам выставлялись оценки, которые складывались в общий балл. Наибольшее количество баллов представительство Suzuki в России получило за проделанную работу по улучшению качества автомобилей Suzuki и эффективность работы системы управления взаимоотношениями с клиентами.

ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» уделяет огромное внимание работе со своими дилерами. Помимо оценки лучших, компания ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания.