Проекты Jaguar Land Rover Россия стали победителями в двух номинациях премии «Событие года»

Два проекта компании Jaguar Land Rover Россия стали лауреатами престижной национальной премии в области событийного маркетинга «Событие года»

Презентация компактного кроссовера Jaguar E-PACE и кругосветная экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover» победили в номинациях «Автомобильная презентация года» и «Тест-драйв года» соответственно.

Презентация нового представителя семейства SUV от Jaguar – компактного кроссовера Jaguar E-PACE прошла в марте 2018 года на площадке Московского Академического Художественного Лицея Российской Академии художеств. Как и мировая премьера модели, концепция мероприятия в Москве была построена в соответствии со слоганом #ПереверниИгру и призывала изменить привычный взгляд на вещи и посмотреть на мир с нового ракурса.

В рамках запуска E-PACE в сотрудничестве с киношколой Федора Бондарчука были выпущены пять YouTube-роликов с открытым финалом, в съемках которых приняли участие бренд-амбассадоры и знаменитые поклонники автомобилей Jaguar.

В ходе презентации модели гости смогли увидеть сюрреалистические инсталляции и арт-объекты, зеркальную комнату бесконечности и телевизоры с гличевым эффектом, которые полностью изменили привычный облик помещения. Главный герой мероприятия Jaguar E-PACE поднимался со дна бассейна, доверху заполненного тяжелым дымом, в сопровождении аудио-светового и лазерного шоу. Организатором мероприятия выступило агентство Eventum Premo.

Другим событием, высоко оцененным экспертами премии, стала экспедиция, приуроченная к 70-летию бренда Land Rover. Кругосветное путешествие за рулем внедорожника Land Rover Discovery возглавил популярный путешественник и блогер Сергей Доля.

Экспедиция стартовала 7 июня 2018 года из московского центра Jaguar Land Rover Experience. Экипажи преодолели расстояние в 70 000 км на пяти континентах и пересекли две географические точки – так называемые антиподы – в строгом соответствии с международными требованиями к кругосветным экспедициям. По пути участники встречались с поклонниками культового внедорожного бренда по всему миру, ежедневно рассказывали о ходе поездки в социальных сетях Land Rover Russia и Сергея Доли, а также «прятали» подарки для поклонников британских внедорожников.

Маршрут экспедиции пролегал через Россию, Монголию, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзию, Сингапур и Австралию, страны Латинской Америки, США, Марокко и Гибралтар, а также страны Западной Европы и Прибалтики. За соцмедийное сопровождение этого проекта отвечало агенство Spark44.

Ежегодная национальная премия «Событие года» – ключевая профессиональная премия event-индустрии в России, призванная показать возможности и перспективы отечественного рынка специальных событий, выявить его лидеров и продемонстрировать организационный уровень мероприятий. 19 марта 2019 года премия «Событие года» состоялась уже в седьмой раз. Членами Экспертного Совета премии стали представители крупнейших компаний, заслуженные деятели культуры и искусства, а также медийные личности и признанные специалисты индустрии развлечений и организации массовых событий.