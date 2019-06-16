Расширение опций и вариантов окраски для Mercedes-Benz Vito

Универсальность, гибкость и сбалансированное соотношение “цена-качество” делают Mercedes-Benz Vito таким успешным.

Расширяя ассортимент предложений, подразделение Mercedes-Benz Vans значительно повышает статус своего бестселлера в сегменте среднеразмерных малотоннажных автомобилей.

Автомобиль может похвастаться новыми опциями, такими как расширенный ассортимент колёс и дисков, а также другими элементами дизайна. Так, покупатели вскоре смогут выбрать один из четырёх дополнительных цветов кузова, а также 17, 18 и 19-дюймовые легкосплавные диски. Сюда же относятся функции обеспечения комфорта, такие как система управления дальним светом PLUS, новые роликовые направляющие для крепления сидений, а также система экстренного вызова Mercedes-Benz и система оповещения о поломке. Дизайн комбинации приборов также был визуально изменился.

Mercedes-Benz Vito – это универсальный профессионал среди среднеразмерных малотоннажных автомобилей с допустимой полной массой до 3,2 т. Его полезная нагрузка и разнообразие вариантов являются самыми высокими в сегменте. С новой палитрой мы ещё больше увеличиваем практичность и функциональность нашего универсального малотоннажного автомобиля, сохраняя при этом низкую стоимость покупки и эксплуатационные расходы для наших клиентов.

Инновации, используемые в Vito, также получит и компактный кемпер Marco Polo ACTIVITY. Для него также будут доступны, среди прочего, расширенный ассортимент цветов кузова и легкосплавных колёсных дисков.

Продолжение мировой истории успеха

С момента своего появления на рынке в 1995 году Mercedes-Benz Vito является идеалом универсального среднеразмерного малотоннажного автомобиля. 450 000 автомобилей текущего третьего поколения проданы с момента его выпуска осенью 2014 г. Целевой группой клиентов, как правило, являются предприятия малого и среднего бизнеса с парком до пяти автомобилей. Более 70% всех автомобилей Vito используются именно в этой сфере. Транспортные задачи, которые он должен выполнять, очень разнообразны.

При этом, логистика товаров и материалов составляет большую часть из них. Почти так же часто он используется в качестве мобильного склада компонентов и автомобиля сервисной службы. Кроме того, это может быть служебный транспорт для перевозки людей или материалов.

Цветовая палитра расширена, новые варианты колёсных дисков размером 17, 18 и 19 дюймов

Для всех модификаций Vito клиентам предоставляется расширенный выбор оформления экстерьера. В цветовую палитру окраски кузова типа «металлик» добавлены цвета “серый графит” и “серый селенит”. Кроме того, популярный в сегменте легковых автомобилей Mercedes-Benz цвет “красный гиацинт металлик” становится доступен для всех моделей. Также в качестве опции предлагается новый вариант лакокрасочного покрытия – “стальной синий”.

Выразительный и динамичный образ автомобилю придают новые 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета с полировкой и дизайном “10 спиц”, а также 18-дюймовые легкосплавные диски цвета “серый тремолит” с полировкой и дизайном “5 двойных спиц” либо в чёрном цвете с полировкой и дизайном “5 спиц”. Также на выбор предлагаются 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета.

Быстрая помощь при авариях или поломках

Vito наилучшим образом подготовлен к экстренным ситуациям благодаря новой системе экстренного вызова Mercedes-Benz. Система экстренного вызова доступна опционально. Датчики удара мгновенно регистрируют аварию, и экстренные службы оповещаются в автоматическом режиме.

В качестве альтернативы экстренный вызов можно также осуществить вручную с помощью клавиши SOS. Система устанавливает голосовое соединение с местным центром приёма экстренных вызовов и передаёт точное местоположение, а также другую информацию, необходимую для спасения и эвакуации.

Система стабилизации при боковом ветре в базовой комплектации

В серийное оснащение автомобиля входят система контроля степени усталости водителя и система стабилизации при боковом ветре, которая практически полностью компенсирует воздействие порывов бокового ветра на кузов. На Vito Tourer опционально доступна система контроля давления в шинах. С помощью других многочисленных опциональных вспомогательных систем Vito можно оснастить, например, активной системой помощи при парковке, системой предупреждения столкновений Collision Prevention Assist, системой контроля “слепых” зон и системой удержания полосы движения. Также в качестве опции можно установить Pre-Safe® Plus – систему защиты пассажиров при угрозе удара сзади.

Вместо галогенных фар головного освещения Vito может быть на заказ оборудован интеллектуальной системой управления наружного освещения ILS. Это техническое решение включает в себя светодиодные указатели поворотов, дневные ходовые огни на светодиодах, а также светодиодный ближний, дальний и “боковой” свет. В зависимости от скорости движения фары головного освещения за счёт регулируемого распределения света адаптируются к движению по автомагистрали и к движению по шоссе. Интеллектуальная система освещения также оснащается опциональной системой управления дальним светом PLUS. Система адаптируется под условия освещения и подстраивает распределение света (ближний, частично дальний, дальний) и дальность освещения к соответствующей дорожной ситуации.

Варианты индивидуализации и детали оснащения на уровне легковых автомобилей

Для Vito как коммерческого автомобиля выбор опций отличается невероятным разнообразием. Для него доступно множество вариантов дверей и окон, а также рейлингов на крыше с поперечинами. Грузовое отделение может иметь высокофункциональное оснащение благодаря деревянному полу, системе направляющих для крепления грузов, крепёжным направляющим на боковинах и внутренней облицовке. Надстройки крыши и системы креплений, а также поддоны для багажного отделения устанавливаются как с завода, так и в качестве дополнительного оборудования. Новая система направляющих в Vito обеспечивает легкое управление пространством и увеличивает комфорт.

Для этих целей роликовые направляющие для крепления сидений были оптимизированы, что позволяет ещё легче сдвигать задние сиденья.

Практически полную свободу выбора имеют покупатели Vito Tourer, когда речь идёт об оборудовании и оснащении салона сиденьями. Так, доступны двойные и тройные сиденья, пакеты раскладывающихся сидений и пакеты оснащения со складным столиком. Более того, клиенты могут выбирать между деревянным и полимерным покрытием пола или даже напольным покрытием из тонкого ковра, например, для VIP-шаттла. Различные системы обогрева и кондиционирования сделают пребывание на борту особенно комфортным.

Vito был первым малотоннажным автомобилем, который уже в варианте фургона на серийной основе оборудовался подушками безопасности и информированием о непристёгнутых ремнях безопасности для водителя и переднего пассажира. А модели Vito Tourer PRO и Vito Tourer SELECT впечатляют наличием оконных подушек безопасности и боковых подушек безопасности для защиты грудной клетки и тазобедренной зоны на передних сиденьях. Для пассажирского Vito Tourer предлагаются оконные подушки безопасности в задней части салона. Располагая в максимальной комплектации арсеналом из восьми подушек безопасности, он задаёт новые стандарты в сегменте среднеразмерных малотоннажных автомобилей.

От взыскательного до стремящегося к минимизации издержек клиента

Чтобы оправдать ожидания от автомобиля, который может быть адаптирован или переоборудован для любой сферы деятельности, будь то столярные работы, розничная торговля или бизнес, использование в качестве автобуса или такси, Mercedes-Benz Vito доступен в различных модельных вариантах. Так, например, фургон Vito доступен в трёх вариантах длины. Грузопассажирский Vito Mixto сочетает в себе преимущества фургона и микроавтобуса.

Пассажирский Vito Tourer предлагается в функциональном исполнении Vito Tourer BASE, универсальном исполнении Vito Tourer PRO и изысканном исполнении Vito Tourer SELECT. Таким образом, пассажирский Tourer – это целая модельная линейка, которая удовлетворяет запросы по всем видам пассажирских перевозок. Mercedes-Benz Vito предлагается в трёх различных вариантах кузова: компактный (4,90 м), длинный (5,14 м) и экстрадлинный (5,37 м). Кроме того, среднеразмерный малотоннажный автомобиль доступен в различных вариантах допустимой полной массы: от 2,7 до 3,2 тонн.