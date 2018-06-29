Фестиваль NISMO пройдет в Японии на трассе Fuji Speedway
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Фестиваль NISMO пройдет в Японии на трассе Fuji Speedway
Июнь 29 14:01 2018

Следующий фестиваль NISMO пройдет на трассе Fuji Speedway

Фанаты NISMO получат возможность поближе познакомиться со своими любимыми гоночными автомобилями и их пилотами на ежегодном 21-м фестивале NISMO Festival, который пройдет 2 декабря в Японии на трассе Fuji Speedway.

Любимое поклонниками и клиентами бренда ежегодное мероприятие дает возможность получить новые впечатления от NISMO, Nissan и автоспорта в общем. В программу фестиваля, организуемого Nissan Motorsports International, вошли заезды гоночных автомобилей, выставки, ток-шоу и автограф-сессии с гонщиками. На фестивале будут продаваться товары с символикой NISMO и Nissan, а также детали гоночных автомобилей.

Особой темой этого года будет Nissan Intelligent Mobility – видение компании Nissan того, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

«Фестиваль NISMO – это отличная возможность для компании Nissan и NISMO встретиться со своими фанатами», – сказал Такао Катагири (Takao Katagiri), президент и исполнительный директор подразделения NISMO. – Специальные мероприятия обеспечат фанатам NISMO такие впечатления, которые они больше нигде не смогут получить. Здесь будут классические и современные гоночные автомобили NISMO, а также серийные автомобили. Цвета Nissan и NISMO будут доминировать на трассе».

 

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Fuji SpeedwayNismoNissanавтоспорт
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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