Фестиваль NISMO пройдет в Японии на трассе Fuji Speedway 8

Следующий фестиваль NISMO пройдет на трассе Fuji Speedway

Фанаты NISMO получат возможность поближе познакомиться со своими любимыми гоночными автомобилями и их пилотами на ежегодном 21-м фестивале NISMO Festival, который пройдет 2 декабря в Японии на трассе Fuji Speedway.

Любимое поклонниками и клиентами бренда ежегодное мероприятие дает возможность получить новые впечатления от NISMO, Nissan и автоспорта в общем. В программу фестиваля, организуемого Nissan Motorsports International, вошли заезды гоночных автомобилей, выставки, ток-шоу и автограф-сессии с гонщиками. На фестивале будут продаваться товары с символикой NISMO и Nissan, а также детали гоночных автомобилей.

Особой темой этого года будет Nissan Intelligent Mobility – видение компании Nissan того, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

«Фестиваль NISMO – это отличная возможность для компании Nissan и NISMO встретиться со своими фанатами», – сказал Такао Катагири (Takao Katagiri), президент и исполнительный директор подразделения NISMO. – Специальные мероприятия обеспечат фанатам NISMO такие впечатления, которые они больше нигде не смогут получить. Здесь будут классические и современные гоночные автомобили NISMO, а также серийные автомобили. Цвета Nissan и NISMO будут доминировать на трассе».