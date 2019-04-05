Great Wall P-Series конкурент для Toyota Hilux

Great Wall готов представить в Шанхае прямого конкурента Toyota Hilux

Китайский автогигант Great Wall анонсировал премьеру нового среднеразмерного пикапа P-Series. Публичный дебют автомобиля, первые фотографии которого появились уже сегодня, состоится 16 апреля на международном автосалоне в Шанхае.

Как утверждают китайские СМИ, модель изначально создавалась в качестве прямого конкурента японскому бестселлеру Toyota Hilux. Возможно, именно поэтому их силуэты так похожи, но будьте уверены – это обман зрения.

На самом деле, прототип Great Wall P-Series не имеет с японским конкурентом совсем ничего общего. У него собственная рамная платформа и полностью уникальный дизайн, созданный своими силами по мотивам самых успешных пикапов концерна в прошлом.

Несмотря на внедорожную оснастку, которой новинка похвастает на презентации, серийный вариант P-Series окажется куда более простой машиной, не предназначенной для покорения глубокого брода и других испытаний тяжелого бездорожья.

Пока это вся информация, известная про Great Wall P-Series. Все остальное увидим 16 апреля на международном мотор-шоу в Шанхае.

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