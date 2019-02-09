«Зайцев» на платных дорогах внесут в чёрный список

“Безбилетников” на платных дорогах ждут штрафы

Под управлением госкомпании «Автодор» находится несколько федеральных трасс, за проезд по ним (или по их отдельным участкам) взимается плата. Часть вырученных средств идут инвесторам, на деньги которых были построены или реконструированы эти дороги. Однако не все водители хотят платить за проезд. Чаще всего «зайцы» пристраиваются «в хвост» к водителю, который платил за проезд, и просто проезжают почти одновременно с ним.

В Автодоре, конечно же, этим недовольны. По их подсчётам, из-за тех водителей, которые «безвозмездно, то есть даром» пользуются платными дорогами, только за 2018 год госкомпания недополучила около 500 млн рублей.

Поэтому совместно с ГИБДД сейчас создаётся программа, которая заключается в формировании «чёрного списка». Он будет представлять собой перечень номеров автомобилей, водители которых проехали по платной трассе, не заплатив. Как сообщает ТАСС со ссылкой на нового руководителя Автодора Вячеслава Петушенко, этот список помогут сформировать дорожные камеры.

Пока что неизвестно, как именно будут наказывать нарушителей. Что даст такой «чёрный список»? Скорее всего, возможность выписывать штрафы «зайцам», однако, каков будет их размер, пока не сообщается. Помимо этого, по словам Вячеслава Петушенко, с ними планируют «жёстко вести разговор» с привлечением аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД. Выявлять таких водителей планируют ещё на подъезде к платным участкам (в этом тоже помогут камеры).

Любопытно, что штрафа за «безбилетный» проезд по платным трассам по-прежнему нет, но способ для наказания «зайцев» в Автодоре уже придумали. Правда, пока что лишь на одной трассе – М-4 «Дон» (и только в Воронежской области). Все полосы оснастили стандартными (по ГОСТу) светофорами: сразу после оплаты (или списания денег с транспондера) загорается зелёный свет, поднимается шлагбаум и можно ехать. Но как только оплативший водитель проезжает ПВП (пункт взимания платы), сразу же загорается красный. В этом случае, того, кто рискнёт «проскочить», ждёт штраф в размере 1 тыс. рублей за первое нарушение и 5 тыс. рублей – за повтор в течение года.

Недавно Kolesa.ru сообщал о том, что Росавтодор думает о введении в России платных скоростных выделенных полос. Предполагается организовать их на подъездах к крупным городам и аэропортам. По расчётам ведомства, это поможет уменьшить число заторов и сократить аварийность на трассах. Отметим, если эту идею и одобрят, то запустят такие полосы нескоро: разработчики пока не придумали, как разграничить «платные» и «бесплатные» потоки транспорта.

Плюс платных «выделенок» в том, что им не нужен бесплатный дублёр (в его роли выступает соседняя полоса). А вот всем платным дорогам, по нынешним законам, дублёр нужен. Однако, и это правило скоро может измениться: исключение планируют сделать для Крайнего Севера, где дороги построят инвесторы, но платить за проезд по ним будут только коммерческие перевозчики (водителей «легковушек» всё-таки обещают пускать бесплатно).

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